Matovičovci prinášajú riešenia na zvrátenie prepadu Slovenska v protikorupčných rebríčkoch – VIDEO

Hnutie Slovensko prichádza s riešeniami na zvrátenie prepadu Slovenska v protikorupčných rebríčkoch. Začínajú návrhmi na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Ako pripomenul poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko), nedávno bol zverejnený aktuálny medzinárodný rebríček, v ktorom SR opäť klesla v hodnotení.
Opozícia má prinášať aj riešenia
„Za štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD) sme dohromady poklesli už o 14 miest, oproti stavu, kde sa Slovensko nachádzalo počas našej vlády,“ uviedol poslanec. Opozícia podľa neho musí nielen upozorňovať na problémy, ale aj prinášať riešenia. Medzi samozrejmosti podľa jeho slov patrí obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a obnova Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), vrátane prísnych trestných sadzieb za korupciu a ekonomické trestné činy.
„To všetko sú samozrejmosti, ktoré môžu SR pomôcť vrátiť sa na dôstojnejšie miesta v protikorupčných rebríčkoch. Ale to nestačí. Zodpovednosť káže zužovať priestor na korupciu aj klientelizmus, aj v ďalších oblastiach, a preto poslanecký klub Hnutia Slovensko bude postupne predstavovať zmeny v zákonoch, ktorých cieľom je práve zužovanie priestoru pre korupciu v každej sfére verejného života, či sú to ministerstvá, vláda, mestá a obce, alebo aj poslanci Európskeho parlamentu zvolení za SR,“ priblížil Grendel.
V piatok predstavilo hnutie návrhy zmien v zákone o verejnom obstarávaní. Zmeny, ktoré presadil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), síce urýchlili verejné obstarávanie, ale predražili ho.
Navrhujú 17 zmien
„Štát, mestá a obce nakupujú síce rýchlejšie, ale drahšie. Míňajú viac peňazí, ako by museli,“ skonštatoval poslanec. V rámci novely, ktorú parlament pre presunutú schôdzi ešte neprerokoval, navrhujú 17 zmien. Ich cieľom je, aby bol proces verejného obstarávania nielen rýchly, ale aj efektívny a transparentný. Zo 17 zmien Grendel predstavil päť najzásadnejších.
„Navrhujeme, aby v zákone platilo, že stanovenie maximálneho rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky a hodnotou uzatvorenej zmluvy bude maximálne 20 percent,“ priblížil poslanec s tým, že chcú takto zabrániť netransparentnému navyšovaniu verejných výdavkov.
Až príliš často podľa jeho slov dochádza k tomu, že štát predpokladá nejakú hodnotu zákazky, ale podpíše zmluvu za oveľa vyššiu sumu. Ako príklad uviedol prešovskú nemocnicu, ktorej predpokladaná suma bola 360 miliónov a napokon sa podpísala zmluva na 451 miliónov. Hnutie Slovensko ďalej navrhuje obmedzenie dodatkov k už podpísaným zmluvám maximálne do výšky 30 percent pôvodnej zmluvnej ceny.
„Ďalšia pliaga, ktorá sa rozmohla vo verejnom obstarávaní je, že síce niečo štát vysúťaží za nízku sumu, ale potom v priebehu času, keď už dochádza k zmluvnému plneniu, sa podpisuje s víťaznou firmou jeden dodatok za druhým,“ dodal Grendel a pripomenul rekonštrukciu chirurgického pavilónu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, keď sa dodatkami cena navýšila zo 7 miliónov na takmer 12 miliónov.
Predĺženie lehoty
Ako ďalšie navrhuje hnutie predĺženie lehoty na výrobu vzoriek a certifikátov. Cieľom pritom je, aby dochádzalo k skutočným súťažiam, nie k šitiu zákaziek na mieru vopred vytypovaným spoločnostiam. Hnutie chce ďalej umožniť, aby Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) mohol skontrolovať zákazky aj pred uzatvorením zmluvy.
V takomto prípade by totiž ÚVO mohol nariadiť, aby sa súťaž vypísala v prípade potreby nanovo. Hnutie Slovensko súčasne navrhuje aj predĺženie lehoty na podanie námietok z 10 na 20 dní. Ako Grendel podotkol, verejné obstarávania, najmä ak ide o stavby, cesty či diaľnice, sú často veľmi komplikované.
„Uchádzači majú čas len desať dní na to, aby podali námietku, čo pre dôkladnú analýzu určite nie je dostatočný časový priestor, aby tie námietky boli kvalifikované. Preto navrhujeme, aby sa táto lehota zdvojnásobila, aby mohli uchádzači podávať námietky 20 dní a nie desať,“ vysvetlil poslanec.
Cieľom zmien pritom je, aby sa peniaze daňových poplatníkov nestrácali v predražených zákazkách, v ktorých vyhrávajú vopred vytypovaní záujemcovia. „O to viac, keď za vlády Roberta Fica každý jeden občan pociťuje na vlastnej koži dopady konsolidácie,“ uzavrel Grendel.