Matovič pritvrdil voči Šimečkovi. Ak bude PS vo vláde, Hnutie Slovensko im bude pozerať na prsty – VIDEO

Hnutie Slovensko zásadne mení svoj postoj k Progresívnemu Slovensku (PS). Ak bude súčasťou ďalšej vlády, bude zastávať úlohu strážneho psa a pozerať sa PS na prsty. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Progresívne Slovensko podľa neho absolútne nezvládlo kauzu okolo matky predsedu PS Michala Šimečku, ktorú vytiahol Robert Fico.
„PS ukázalo, že neváha obhajovať podvod svojich blízkych, zároveň však ukazuje prstom na podvody vládnych politikov. Áno, podvody vládnej mafie sú rádovo vyššie, ale podvod je podvod bez ohľadu na počet núl,“ hovorí Matovič s tým, že podľa neho hrozí riziko, že hnutie by mohlo neskôr obhajovať aj väčšie podvody, keď bude vo vláde. Progresívcom zároveň odporúča zmenu na poste lídra hnutia.
Odporúčanie na zmenu lídra v PS
„Bez toho, aby som im poslal faktúru za politickú radu, ja by som na ich mieste určite spravil zmenu na poste politického lídra. Pán Korčok alebo pani Jurík by boli stokrát lepší. Ja si myslím, že keby čelila kauze pani Jurík, určite by sa takto zbabelo nezachovala,“ domnieva sa Matovič.
Zároveň pripomenul, že Progresívne Slovensko už pred časom ústami svojho lídra Michala Šimečku vylúčilo akúkoľvek spoluprácu s Hnutím Slovensko.
„My sme napriek tomu dobromyseľní a stojíme si za svojou ponukou, že ak to PS nevyjde a nedokážu poraziť súčasnú vládnu moc so stranami SaS, KDH a Demokrati, a budú potrebovať našu pomoc, tak im ju poskytneme. Samozrejme, za cenu, ktorú si určia voliči hlasovaním v projekte Prevrat2027.sk. Avšak, našu úlohu budeme vnímať aj ako úlohu strážneho psa, ktorý nedovolí nikomu kradnúť, podvádzať a kryť podvody tak, ako to predviedlo PS v tejto kauze,“ povedal Matovič. Dodal, že Hnutie Slovensko bude strážiť aj ostatné opozičné strany, ktoré pri tomto podvode mlčali.
Fico podľa Matoviča opätovne zneužil svoju moc, aby sa nezákonným spôsobom dostal k informáciám o svojom politickom súperovi. „Koniec koncov, za takéto konanie mu v minulosti hrozilo odsúdenie v kauze Súmrak, pred ktorým ho zachránil paragraf 363. Zároveň platí, že Fico je ten posledný, ktorý by mal na kohokoľvek na Slovensku ukazovať prstom a obviňovať ho z rozkrádania verejných zdrojov, keďže on so svojou mafiou za 15 rokov nerobí nič iné ako to, že systematicky rozkráda miliardy zo spoločného,“ poukázal.
Opozícia má vyslať jasný signál
Zároveň podľa neho platí, že Fico chce odviesť pozornosť svojich voličov šírením zloby a nenávisti. Opozícia by však mala vyslať signál, že ľudia jej môžu dôverovať a nikdy nebude používať Ficove metódy, podčiarkol Matovič. „Do poslednej chvíle sme čakali, ako sa vedenie Progresívneho Slovenska vysporiada s kauzou vládneho auditu, ktorý sa týka ich blízkych ľudí. S poľutovaním musíme konštatovať, že PS v tejto kauze zlyhalo. Neprešli skúškou, pretože nazvať jednoznačný subvenčný podvod administratívnym pochybením, je stratou súdnosti,“ hovorí líder Hnutia Slovensko.
PS podľa neho podceňuje svojich voličov, ako aj voličov celej opozície a zbabranou komunikáciou hodilo Robertovi Ficovi záchranné koleso do žumpy, v ktorej sa topí. „Odteraz až do volieb bude ukazovať prstom, a úplne legitímne, na Progresívne Slovensko aj ich priateľov v opozícii, že obhajovali podvod,“ povedal s tým, že opozičné strany KDH, SaS a Demokrati mlčali, keď mali kričať.
„My si uzurpujeme rolu strážneho psa a budeme pozerať Šimečkovi na prsty. Viem, že o to viac nás budú vylučovať a budú hovoriť, že s Matovičom sa nedá. Ale vtedy sa Slovensko bude cítiť bezpečne. Pretože s nami sa kradnúť nebude,“ vyhlásil Matovič s tým, že Slovensko si po 38 rokoch konečne zaslúži vládu, ktorá nebude kradnúť, podvádzať ani kryť podvody.