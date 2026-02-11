Aký signál to vysiela? Galko vysvetľuje, prečo ráno chýbal na otvorení mimoriadnej schôdze o korupcii - VIDEO

V stredu sa nepodarilo začať mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia prijať uznesenie k stavu trestného stíhania korupcie na Slovensku a k závažným zisteniam generálneho prokurátora.
Schôdzu iniciovali poslanci z SaS po tom ako generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň informoval, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla, zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone ako aj reorganizáciu Policajného zboru.
Na otvorení mimoriadnej schôdze, ktorá bola naplánovaná na stredu ráno, však chýbali viacerí opoziční poslanci, medzi inými šéf Hnutia SlovenskoIgor Matovič, líderka Za ľudíVeronika Remišová, ale aj poslanec Ľubomír Galko z Demokratov. Zo strany Progresívne Slovensko chýbali až siedmi poslanci.
Uviazol v zápche
Na tlačovej konferencii strany Demokrati sme sa Ľubomíra Galka pýtali, prečo chýbal na otvorení schôdze, a či to nevysiela zlý signál. „Ste veľmi vnímavá. Nevysiela to žiadny signál, lebo toto je iný typ mimoriadnej schôdze,“ reagoval na otázku opozičný poslanec.
Opozícia kritizuje neschválenie programu mimoriadnej schôdze o korupcii, označuje to za zbabelosť – VIDEO
„Došiel som 5-10 minút po začiatku lebo som išiel zo Stupavy 50 minút, lebo som uviazol v zápche,“ vysvetľoval Galko dôvod, prečo nebol prítomný na hlasovaní o schválení programu schôdze. „Ale to nie je podstatné, pretože ja som bol pripravený do tej schôdze zasiahnuť a bol som pripravený diskutovať,“ doplnil tiež. Ako ďalej Galko upresnil, poslanci riadne otvorili mimoriadnu schôdzu, no potom došlo k neschváleniu programu.
Ďalšie kroky opozície
Ako je známe, vláda Roberta Fica ustála hlasovanie o dôvere, zároveň poslanci Národnej rady na utorkovom hlasovaní odmietli opozičné návrhy na odvolanie siedmich ministrov. Galka sme sa pýtali, aké kroky plánujú Demokrati spolu s opozíciou po tomto výsledku.
„Ja som navrhoval hneď po tom ako prišlo k tomu škandalóznemu hlasovaniu, keď bolo spojených sedem alebo osem hlasovaní v jednej rozprave; že opozícia by mala znova vyzbierať podpisy a znova odvolávať ministrov, alebo aj celú vládu,“ reagoval na otázku Galko s tým, že Hnutie Slovensko údajne už aj prebralo túto myšlienku a plánuje vyzbierať k tomu podpisy.
Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili
„Čo sa týka Demokratov, my máme vyzbieraných 350-tisíc podpisov na referendum. Počas tohto mesiaca zbierame ešte 20-tisíc podpisov do rezervy a potom by sme ich chceli odovzdať prezidentovi. Loptička bude na jeho strane,“ doplnil tiež Galko.
V tejto súvislosti opozičný poslanec pripomenul, že Peter Pellegrini sa v minulosti vyjadril, že keď bude raz prezidentom, jednoznačne takúto iniciatívu podporí a vypočuje si vôľu 350-tisíc ľudí. Následne, ak by bolo referendum vypísané, Demokrati sa spolu s opozíciou budú snažiť presvedčiť ľudí, aby na referendum prišli.