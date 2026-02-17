Neviditeľný prezident podpisuje všetko, matovičovci kritizujú Pellegriniho pre rokovací poriadok

Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje podpísanie novely rokovacieho poriadku Národnej rady SR prezidentom Petrom Pellegrinim.
„Neviditeľný prezident Peter Pellegrini podpisuje absolútne všetko, čo mu parlament pošle. Dokázal to aj teraz, keď podpísal rokovací poriadok. Namiesto toho, aby sa zaujímal o ľudí na Slovensku – o to, že čelia najväčšiemu zdražovaniu spomedzi všetkých európskych krajín alebo že ich trápi najväčšia chudoba, akú sme tu v histórii mali – podpisuje zákony, ktoré neriešia absolútne nič. Schvaľuje to, čo robí parlament: že si poslanci neustále berú ďalšie voľno a tisícové platy, zatiaľ čo na ľudí sa úplne vykašlali,“ vyjadril sa podpredseda klubu hnutia Július Jakab. Prezidenta označil za obyčajného sluhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku. Nemá dôvod zasahovať do toho, ako si parlament upraví svoje vnútorné záležitosti
Prezident Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu rokovacieho poriadku NR SR, ktorá upravuje priebeh rokovania zákonodarného orgánu a špecifikuje nežiaduce správanie poslancov. „Ide o autonómnu záležitosť Národnej rady ako si upraví svoje vnútorné záležitosti. Prezident nemá dôvod do tejto úpravy zasahovať, pokiaľ neprekračuje ústavné rámce,“ vyjadril sa Pellegrini v súvislosti s podpísaním novely rokovacieho poriadku.
Vládna koalícia vo štvrtok 29. januára schválila v parlamente 78 hlasmi novelu rokovacieho poriadku, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Odklepla tiež etický kódex poslancov. Viacerí opoziční politici prezidenta v minulosti vyzývali, aby nový rokovací poriadok nepodpísal.