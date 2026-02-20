Státisíce na luxusné dvere a milióny na fasádu. Progresívci prišli s ďalšími podozreniami z predraženia Kukurice

V súvislosti s rekonštrukciou budovy ministerstva obrany v Bratislave, takzvanej Kukurice, sa podľa progresívcov vynorili ďalšie podozrenia z predraženia. Poslanec za Progresívne Slovensko (PS)Tomáš Valášek vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby bezodkladne sprístupnil kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu a zmluvy v elektronickej podobe.
„V zmluvách sme našli jednokrídlové interiérové dvere za takmer 3 300 eur za kus, interiérový kovový obklad za vyše 500 eur za meter štvorcový, okná za 60-tisíc eur za kus, pisoáre za 600 eur či šesťmetrové LED pásiky za viac ako 700 eur,“ vymenoval Valášek.
Násobne predražená časť fasády
Za osobitnú pozornosť podľa poslanca stojí násobne predražená časť fasády. „Podľa našich prepočtov platí ministerstvo za meter štvorcový okna s trojsklom cez tritisíc eur, pričom bežne sa cena pri takomto type budovy pohybuje rádovo v stovkách eur,“ upozornil Valášek.
Bytová agentúra ministerstva obrany dostala za Kukuricu pokutu 100-tisíc eur, Kaliňák sa s tým podľa Grendela „zabudol pochváliť“ – VIDEO
Poslankyňa Dana Kleinert (PS) dodala, že len v jednej konkrétnej časti fasády ide o 44 okien, spolu za viac ako 2 milióny eur. „Ak je jedno okno predražené trojnásobne až štvornásobne, bavíme sa o státisícoch až miliónoch eur, ktoré pôjdu hore komínom,“ dodala poslankyňa.
Rozhadzovanie státisícov na luxusné dvere
Progresívci ďalej spresnili, že rezort obrany kupuje viac ako 200 dverí za takmer 800-tisíc eur. „Na 178 metrov štvorcových nešpecifikovaného kovového obkladu má ísť ďalších takmer 100-tisíc eur. LED pásiky vychádzajú na viac ako 110 eur za meter, spolu za viac než pol milióna eur,“ doplnilo hnutie s tým, že skúmali zatiaľ len niekoľko položiek.
Matovičovci chcú Kaliňákovi „klepnúť po prstoch“, žiadajú zásah ÚVO pre predraženú Kukuricu
„V čase, keď vláda od ľudí a firiem vyťahuje stále viac peňazí na daniach a odvodoch, minister obrany rozhadzuje státisíce na luxusné dvere a milióny na podozrivo drahú fasádu. Každé euro navyše znamená, že ľudia zaplatia ešte viac, lebo vláda na sebe nešetrí. Toto je výsmech všetkým, ktorí sa musia každým dňom stále viac uskromňovať,“ vyhlásila Kleinert s tým, že ak je všetko v poriadku, tak nech minister transparentne vysvetlí vysoké ceny a povie, či došlo, alebo nedošlo k predraženiu rekonštrukcie Kukurice.