Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil

Matka predsedu Progresívneho SlovenskaMichala ŠimečkuMarta Šimečková mohla byť v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá. Myslí ti to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii, je to podobné, ako keď poslanec Igor Matovič zaťahoval do svojich obchodných a účtovných operácií matku aj manželku. Gašpar podľa vlastných slov verí, že Marta Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa progresívcov Zora Jaurová.
Kto sa obohatil?
Podľa Gašpara bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. „Základná otázka znie – kto sa obohatil?“ vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie.
Celková čiastka, ktorá mohla byť v rámci dotácií nezákonne získaná opakovaným preplácaním faktúr, dosiahla podľa Gašpara 133-tisíc eur. Označiť za zodpovednú iba Martu Šimečkovú by pritom podľa neho bolo veľmi jednoduché.
Nie je to len o Marte Šimečkovej
„Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité,“ skonštatoval podpredseda parlamentu.
V celej veci podľa Gašpara mohlo dôjsť aj k obohacovaniu aktívnych politikov. „To nie je len o Marte Šimečkovej,“ dodal Gašpar s tým, že peniaze mohli ísť ďalej.
Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom začiatkom februára Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.
Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z Fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.