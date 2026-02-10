Korčok prelomil ticho a vyjadril sa ku kauze mamy lídra progresívcov: Šimečka môže niesť politickú zodpovednosť iba za svoje činy - VIDEO

Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS)Ivan Korčok prezradil, že v uplynulých dňoch sa ho mnohí pýtali na zodpovednosť Michala Šimečku v súvislosti s pochybeniami pri čerpaní dotácií pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom matka lídra progresívcov.
Podľa Ivana Korčoka politická zodpovednosť má svoje jasne vymedzené hranice. „Vyvodzuje sa vtedy, keď niekto zlyhá vo funkcii alebo v rezorte, ktorý riadi. Nie voči politikovi za konanie súkromnej osoby, s ktorou nemá žiadny pracovný vzťah. Michal Šimečka preto môže niesť politickú zodpovednosť iba za svoje vlastné činy,“ píše Korčok v príspevku na sociálnej sieti.
Dvojaký meter opozície
Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) sme sa pýtali na reakciu na príspevok Ivana Korčoka. „Super, len keby toto všetko dodržiavala opozícia, a najmä Progresívne Slovensko,“ okomentoval Gašpar príspevok exministra zahraničných vecí.
„Vedel by som položiť na stôl niekoľko mien, ktoré sa snažia pripojiť na politiku Smeru a tvrdiť, že je to zlyhanie Smeru, a že toto všetko ide na vrub politiky Smeru, hoci to so Smerom nemá vôbec nič spoločné,“ pokračoval ďalej.
Gašpara následne doplnil jeho kolega Marián Saloň (Smer-SD), ktorý poukázal na dvojaký meter opozície. „Dnes sa pán Šimečka snažil zľahčovať situáciu, že sa jedná len o porušenie nejakej finančnej disciplíny. Ak by to bol ktokoľvek z nás, rodinný príslušník ktoréhokoľvek z nás alebo nášho predsedu, tak by to bola organizovaná zločinecká skupina, subvenčný podvod, už by sme boli minimálne v celách predbežného zadržania, aby sme vypovedali pod ťarchou,“ uviedol Saloň pre SITA.
Audit odhalil závažné pochybenia
Vládny audit Ministerstva financií SR preukázal, že združenie Marty Šimečkovej duplicitne financovalo desiatky rovnakých faktúr z rôznych dotácií, ktoré pochádzali z verejných financií.
Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil
Našli sa aj faktúry vyplatené trojmo, napríklad za prenájom Starej tržnice v sume 2 500 eur. Dohromady celá suma, ktorou združenie Projekt Fórum porušilo finančnú disciplínu, prevýšila 133-tisíc eur.