Korčok prelomil ticho a vyjadril sa ku kauze mamy lídra progresívcov: Šimečka môže niesť politickú zodpovednosť iba za svoje činy - VIDEO

Podľa Ivana Korčoka politická zodpovednosť má svoje jasne vymedzené hranice.
Anita Radi
Reportérka sita.sk
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
KORČOK: Vstup do Progresívneho Slovenska
Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a neúspešný kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok (v popredí). Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS)Ivan Korčok prezradil, že v uplynulých dňoch sa ho mnohí pýtali na zodpovednosť Michala Šimečku v súvislosti s pochybeniami pri čerpaní dotácií pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom matka lídra progresívcov.

Podľa Ivana Korčoka politická zodpovednosť má svoje jasne vymedzené hranice. „Vyvodzuje sa vtedy, keď niekto zlyhá vo funkcii alebo v rezorte, ktorý riadi. Nie voči politikovi za konanie súkromnej osoby, s ktorou nemá žiadny pracovný vzťah. Michal Šimečka preto môže niesť politickú zodpovednosť iba za svoje vlastné činy,“ píše Korčok v príspevku na sociálnej sieti.

Dvojaký meter opozície

Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) sme sa pýtali na reakciu na príspevok Ivana Korčoka. „Super, len keby toto všetko dodržiavala opozícia, a najmä Progresívne Slovensko,“ okomentoval Gašpar príspevok exministra zahraničných vecí.

Vedel by som položiť na stôl niekoľko mien, ktoré sa snažia pripojiť na politiku Smeru a tvrdiť, že je to zlyhanie Smeru, a že toto všetko ide na vrub politiky Smeru, hoci to so Smerom nemá vôbec nič spoločné,“ pokračoval ďalej.

Gašpara následne doplnil jeho kolega Marián Saloň (Smer-SD), ktorý poukázal na dvojaký meter opozície. „Dnes sa pán Šimečka snažil zľahčovať situáciu, že sa jedná len o porušenie nejakej finančnej disciplíny. Ak by to bol ktokoľvek z nás, rodinný príslušník ktoréhokoľvek z nás alebo nášho predsedu, tak by to bola organizovaná zločinecká skupina, subvenčný podvod, už by sme boli minimálne v celách predbežného zadržania, aby sme vypovedali pod ťarchou,“ uviedol Saloň pre SITA.

Audit odhalil závažné pochybenia

Vládny audit Ministerstva financií SR preukázal, že združenie Marty Šimečkovej duplicitne financovalo desiatky rovnakých faktúr z rôznych dotácií, ktoré pochádzali z verejných financií.

Našli sa aj faktúry vyplatené trojmo, napríklad za prenájom Starej tržnice v sume 2 500 eur. Dohromady celá suma, ktorou združenie Projekt Fórum porušilo finančnú disciplínu, prevýšila 133-tisíc eur.

Viac k osobe: Ivan KorčokMarian SaloňMichal ŠimečkaTibor Gašpar
Firmy a inštitúcie: Projekt FórumPS Progresívne SlovenskoSMER-SD
Okruhy tém: člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko Dotácie Predseda Progresívneho Slovenska

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk