Šubová podala trestné oznámenie v kauze Šimečkovej matky, ale aj na Fica a Suska za to, že ho nepodali oni

Polícia nedávno začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt FórumMarty Šimečkovej na základe trestného oznámenia, ktoré na Generálnu prokuratúru podala predsedníčka mimoparlamentnej strany Pirátska strana –SlovenskoZuzana Šubová.
Ako uviedla v relácii Mira FrindtaPubliQ, trestné oznámenie v kauze matky lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku podala v súvislosti s tlačovou besedou premiéra Roberta Fica, na ktorej prezentoval podozrenia zo subvenčného podvodu.
Zostala v nemom úžase
Podľa svojich slov však zostala „v nemom úžase“, keď Fico zároveň povedal, že trestné oznámenie v tejto veci nepodá. „Tak som sa rozhodla ja, že opäť budem suplovať úlohu štátu, ako som to už urobila x-krát za tie roky, a ja som podala trestné oznámenie v tejto súvislosti. No a zároveň druhý krok som urobila, že som podala ďalšie trestné oznámenie na premiéra Fica a ministra spravodlivosti Suska za to, že si nesplnili svoju povinnosť, a podala som trestné oznámenie z podozrenia trestného činu neoznámenia trestného činu, ktorý odprezentovali ako subvenčný podvod ako hrom,“ doplnila Šubová, ktorá spolupracuje so stranou Demokrati.
Či išlo skutočne o subvenčný podvod, bude podľa nej musieť vyšetriť polícia. Nepovažuje však za náhodu, že štát kontroloval práve združenie matky opozičného lídra, podľa nej chcel Fico zasiahnuť Šimečku na citlivom mieste.
Zistenia z vládneho auditu
Ako prvá informovala o začatí trestného stíhania v tejto kauze Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. Júlia Zelenková z nadácie v relácii uviedla, že audit má 38 strán a vyplýva z neho, že združenie Projekt Forum sa dopustilo šesťkrát vážneho porušenia finančnej disciplíny.
„Ak by sme si to rozmenili na drobné, tak možno pre bežného človeka je najzaujímavejšie práve to duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr. To, o ktorom hovoril aj premiér Robert Fico v septembri, sa podľa tohto auditu preukázalo v celkovej hodnote asi 69-tisíc eur,“ uviedla Zelenková. Účtovníctvo sa nadácia snažila získať aj od Marty Šimečkovej, avšak tá si dala spraviť vlastný audit a chcela počkať na jeho výsledky. Na otázky nadácie odpovedala e-mailom a telefonicky. Združenie si uplatnilo dvakrát tie isté peniaze, napríklad na zmenu webu.
Pochybnosti o vysvetlení
Šimečková sa Zelenkovej síce obhajuje tým, že nemajú profesionálnych účtovníkov a všetko si robia tak povediac „na kolene“, no suma 69-tisíc eur sa jej zdá privysoká na bežný omyl. „Samozrejme, je to na pani Šimečkovej, aby to vysvetlila orgánom činným v trestom konaní, či išlo naozaj o nejakú nedbanlivosť, o úmysel alebo o chybu. Samozrejme, myslím si, že ak čerpáte z verejných zdrojov desaťtisíce eur, mali by ste si zabezpečiť na to profesionálnu účtovníčku, aby naozaj nepadol na vás ani malinky tieň nejakých podozrení,“ dodala.
Zároveň však poukázala na to, že premiér Robert Fico prezentoval mnohé informácie z auditu na svojej tlačovej besede ešte predtým, ako vôbec audit prebehol. „To znamená, že niekto z jeho okolia mal prístup na tých ministerstvách k jednotlivým faktúram k účtovníctvu a musel si dať naozaj prácu preskúmať položku po položke, nejakým spôsobom to porovnávať a potom mu tento materiál odovzdať. Čiže bolo to ešte pred policajným vyšetrovaním, ešte pred auditom a to sa tiež javí z nášho pohľadu v tomto prípade ako účelové,“ poukázala.
Politologický pohľad
Politológ Jozef Lenč v relácii PubliQ podotkol, že v prípade, ak to bude mať negatívny dopad na preferencie Progresívneho Slovenska, je možné, že hnutie nebude pozitívne naklonené možnej spolupráci s Demokratmi, keďže Šubová podala v tejto veci trestné oznámenie.
Ostatné opozičné strany podľa neho zatiaľ k tejto kauze pristupujú opatrne. „V každom prípade, ak chceme budovať nejakú politickú kultúru na Slovensku, tak by sa malo k takýmto témam, ktoré sa týkajúopozičných strán, pristupovať rovnako objektívne, ako keď sa kritizujú rôzne iné etické prešľapy v rámci koaličných strán,“ podotkol. Reakciu Marty Šimečkovej, že sa mohol stať omyl v účtovníctve, nepovažuje za dostatočnú.
„Omyl je niečo, čo sa stane možno nedopatrením. Avšak ak robíte nejakú činnosť, ktorá vykazuje známky toho, že sa snažíte získať pre seba nejaký prospech, tak to ťažko možno označiť za omyl,“ povedal.