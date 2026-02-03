Kauza Šimečková: Progresívne Slovensko má veľký problém, nekomunikovali ho dostatočne, tvrdí politológ - ROZHOVOR

Protikorupčná jednotka už vyšetruje, či nebol pri dotáciách Projektu Fórum Marty Šimečkovej spáchaný subvenčný podvod.
Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Šimečkovej matky, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu – VIDEO
Predsedníčka strany Piráti Zuzana Šubová, ktorá podala na jeseň minulého roka vo veci trestné oznámenie, v debate s Mirom Frindtom uviedla, že zákon platí pre každého a Šimečková podpísala čestné vyhlásenie, že nebrala finančné prostriedky na jednu faktúru z viacerých inštitúcií.
Júlia Zelenková zo Zastavme korupciu dodala, že bežný omyl mohol nastať, ale nie až v takej výške, ako v duplicitných faktúrach. Postrehmi k možným politickým dopadom kauzy dopĺňa debatu politológJozef Lenč.
Viac vo videu PubliQ s Mirom Frindtom
Kauza Šimečková – duplicitné faktúry
O tom, že polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum matky predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku informovala Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit.
Nadácia na sociálnej sieti uviedla, že združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu má ísť o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov, napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.
Nadácia spresnila, že z auditu vyplýva napríklad to, že organizácia si len za prerábku webovej stránky uplatnila spolu takmer 12 500 eur na dvoch rezortoch. Na stránku upozorňovala na jeseň aj samotná nadácia, a to z analýz faktúr, ktoré jej po niekoľkých týždňoch čakania sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.
„Rovnako sme upozornili na to, že Šimečkovej združenie si z ministerstva uplatnilo takmer celú sumu na organizáciu podujatia, aj keď v tom čase bola silná covidová vlna a celá jeho dramaturgia bola napokon oveľa skromnejšia a bez medzinárodnej účasti,“ dodala nadácia.
Kontrola podľa Zastavme korupciu tiež ukázala, že Puková a Šimečková si dvojnásobne uplatnili faktúry za tlmočenie, zhotovenie obrazových záznamov či prípravu bulletinov. Trojnásobne si uplatnili zase faktúry na prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo.