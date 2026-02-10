Jaurová podáva trestné oznámenie na poslancov koalície. Hovorí o klamstvách a zneužívaní jej mena – VIDEO

„Bohužiaľ, keď vládna koalícia nedokázala nijakým spôsobom prepojiť účtovné nezrovnaností na PS, tak vykonštruovali nejaké klamlivé prepojenie na moju osobu,“ povedala Jaurová.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Zora Jaurová, Michal Šimečka
Poslankyňa parlamentu za Progresívne Slovensko Zora Jaurová, v pozadí bývalý podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) podáva trestné oznámenie na viacerých poslancov vládnej koalície. Dôvodom sú klamstvá. Poslankyňa podotkla, že po informáciách, že je stav vyšetrovania korupcie na Slovensku katastrofálny, tak poslanci vládnej koalície namiesto toho riešia účtovníctvo Marty Šimečkovej, a teda matky predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku.

Odmieta prepojenie na PS

„Bohužiaľ, keď vládna koalícia nedokázala nijakým spôsobom prepojiť účtovné nezrovnaností na PS, tak vykonštruovali nejaké klamlivé prepojenie na moju osobu,“ povedala Jaurová. Dá sa podľa nej dvomi klikmi na internete zistiť, že to nie je pravda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ja som doteraz na to nijako nereagovala, ale už to presiahlo všetky únosné miery. Rozhodla som sa podať trestné oznámenie aj občianskoprávnu žalobu na ochranu osobnosti na viacerých poslancov vládnej koalície. Nie tak kvôli mojej osobe. Ja som politička, musím zniesť niektoré veci. Ale kvôli tomu, že do toho zaplietajú aj tretie strany, firmy a súkromné osoby, ktoré nemajú nič spoločné s tým, že vláda zlyháva,“ vyhlásila Jaurová. Akých poslancov sa trestné oznámenie týka, to zatiaľ poslankyňa nekonkretizovala.

Gašpar spája Jaurovú s kauzou Projekt Fórum

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) spája meno poslankyne Zory Jaurovej s kauzou Marty Šimečkovej. Matka predsedu PS mohla byť podľa neho v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá. Gašpar verí, že Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho podľa neho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa Jaurová.

Podľa podpredsedu parlamentu bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. „Základná otázka znie – kto sa obohatil?“ vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie. „Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité,“ dodal Gašpar.

Viac k osobe: Marta ŠimečkováMichal ŠimečkaTibor GašparZora Jaurová
Firmy a inštitúcie: Progresívne Slovensko (PS)Projekt FórumSMER-SD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpredseda parlamentu Predseda Progresívneho Slovenska Trestné oznámenie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk