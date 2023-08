Mala by budúca vláda pomáhať Ukrajine? Viac ako polovica Slovákov je proti, najmä voliči Smeru a Republiky

Budúca vláda by nemala pokračovať s pomocou Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ v termíne 24. až 28. júla 2023 na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov, pričom mužov bolo 48,4 percenta a žien 51,6 percenta.

Otázka znela: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine?“.

Viac ako polovica bola proti

Podľa prieskumu 51,5 percenta opýtaných si myslí, že budúca nová vláda by nemala pokračovať s pomocou Ukrajine, pričom 37,3 percenta je presvedčených, že by určite nemala a 14,2 percenta, že by asi nemala.

Naopak, 43,2 percenta si myslí, že by mala v pomoci pokračovať, pričom 23,8 je presvedčených, že by určite mala a 19,4 percenta, že by asi mala a 4,7 percenta opýtaných to nevedelo posúdiť.

Voliči Smeru pomáhať nechcú

Z voličov strany Smer-SSD si až 89 percent opýtaných myslí, že nová vláda by Ukrajine po voľbách pomáhať nemala, a deväť percent, že by mala.

U voličov Progresívneho Slovenska si až 90 percent myslí, že nová vláda by aj po voľbách mala pokračovať v pomoci Ukrajine a iba deväť percent, že by nemala.

Voliči strany Hlas-SD si v 47 percentách myslia, že nová vláda by Ukrajine pomáhať nemala a v 43 percentách, že by mala.

V koalícii OĽaNO a priatelia si 69 percent voličov myslí, že nová vláda by aj po voľbách Ukrajine pomáhať mala, 29 percent je presvedčených, že by pomáhať nemala.

Pomáhať nechcú ani voliči maďarskej koalície

Z hnutia Republika je až 92 percent opýtaných presvedčených, že nová vláda by už Ukrajine pomáhať nemala a iba deväť percent je za pokračovanie pomoci.

V strane SaS je za pomoc Ukrajine aj po septembrových voľbách 86 percent opýtaných, proti sa vyslovilo 12 percent.

V KDH je za pomoc novej vlády Ukrajine 75 percent opýtaných, proti sa vyslovilo 18 percent. Až 89 percent opýtaných voličov SNS je proti pomoci Ukrajine, kým osem percent by v pomoci pokračovalo.

V maďarskej koalícii je proti pokračujúcej pomoci novej vlády Ukrajine 73 percent, súhlasí s ňou 27 percent. V strane Demokrati s pomocou novej vlády Ukrajine súhlasí 73 percent opýtaných, proti sa vyjadrilo 27 percent.

U mužov s pomocou novej vlády Ukrajine nesúhlasí 51 percent a súhlasí 45 percent. U žien s pomocou novej vlády Ukrajine nesúhlasí tiež 51 percent a súhlasí 42 percent.

Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine sú podľa prieskumu nadpriemerne 18 až 33-roční muži, respondenti s VŠ vzdelaním, ľudia s trvalým bydliskom v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji a občania slovenskej národnosti.