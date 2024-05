Favoritom eurovolieb podľa politológa je PS, má výrazných europoslancov a tlačí do popredia európske témy

Progresívne Slovensko je jasným favoritom volieb do Európskeho parlamentu, pretože tlačí do popredia európske témy a zároveň má výrazných europoslancov.

Výrazný náskok

Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak. Posledný prieskum agentúry AKO, podľa ktorého by hnutie vyhralo eurovoľby so ziskom 27,2 percenta hlasov a piatimi mandátmi pred Smerom-SD (15,2 percenta), podľa neho potvrdzuje trend.

„Aj predošlé prieskumy poukazovali na to, že Progresívne Slovensko má veľmi veľkú šancu s výrazným náskokom vyhrať európske voľby. Tie dôvody sú celkom racionálne – je to politická strana, ktorá veľmi tlačí do popredia európske témy na rozdiel od Smeru, ktorý sa veľmi kriticky už počas parlamentných aj prezidentských volieb vyjadroval na adresu európskej politiky a Európskej únie,“ uviedol Koziak.