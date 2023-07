Smer by od progresívcov delilo podľa prieskumu iba jedno percento, Matovič ani Danko by sa do parlamentu nedostali

Stranu Smer-SD by volilo 20,1 percenta oslovených, za ňou nasleduje Progresívne Slovensko so ziskom 19,1 percenta nasledované Hlasom-SD s podporou 11,1 percenta.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Median SK pre stranu Demokrati v termíne od 19. do 21. júla na vzorke 1 008 respondentov starších ako 18 rokov. Zber prebiehal kombináciou online opytovania a telefonického opytovania.

Neuspeli by ani Hegerovi Demokrati

Republika by získala podľa prieskumu 10 percent. Do parlamentu by sa ďalej dostali Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré by volilo 6,5 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina a strana Sloboda a Solidarita s podporou zhodne 6,1 percenta.

Tesne pred bránami parlamentu by sa ocitli hnutie OĽaNO a priatelia s preferenciami 5,5 percenta, Demokrati s podporou 4,2 percenta, ako Slovenská národná strana, ktorú by volilo 4,1 percenta opýtaných.

Viac ako dvojpercentnú podporu majú politické subjekty Modrí,Most-Híd (2,5 %) a Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko (2,3 %). Ostatné strany by volilo 2,4 percenta opýtaných.

Sedemnásť percent by určite nevolilo

Podľa výsledkov prieskumu by si do Národnej rady SR sadlo 38 poslancov za stranu Smer-SD, 36 za Progresívne Slovensko a 21 poslancov by v parlamente mala strana Hlas-SD.

Hnutie Republika by v parlamente zastupovalo 19 poslancov a po 12 poslancov by mali strana Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a hnutie Sme rodina.

Na voľbách by sa podľa prieskum určite zúčastnilo 52 percent oslovených, skôr áno 21 percent. Určite sa na voľbách nezúčastní 17 percent a skôr nezúčastní 10 percent respondentov.