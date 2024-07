Svet obletela fotografia mladého Messiho s kúpajúcim sa bábätkom z roku 2007. Vyrástla z neho futbalová hviezda Lamine Yamal (foto)

Online priestor v ostatných dňoch ovládla zaujímavá fotografia. Figuruje na nej Lionel Messi, keď mal 20 rokov a jeho seniorská kariéra sa stále len rozbiehala. Súčasťou obrázka je aj malý chlapec, ako sa kúpe v plastovej vaničke.

Keď túto fotografiu Joan Monfort pred takmer 17 rokmi vyhotovil, tak isto tušil, že Argentínčana čaká úspešná kariéra. Netušil však, že hviezdou trávnikov bude aj bábätko. Je na nej totiž Lamine Yamal, ktorý v sobotu oslávi sedemnáste narodeniny a už teraz je výraznou oporou španielskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy v Nemecku.

Fotografiu, ktorá vznikla pre charitatívny kalendár, nedávno zverejnil otec Lamina Yamala a uviedol: „Začiatok dvoch legiend.“ Okamžite obletela svet.

Aktuálne 56-ročný fotograf na voľnej nohe Monfort uviedol, že tento záber vyhotovil na štadióne Camp Nou v šatni pre hostí v jeseni 2007, Lamine Yamal mal vtedy len niekoľko mesiacov.

Hráči FC Barcelona pózovali s deťmi a ich rodinami, fotografie boli určené pre kalendár a ten mal podporiť každoročnú charitatívnu zbierku, ktorú organizovalo miestne periodikum Diario Sport a UNICEF. A úplná náhoda vtedy spojila Lionela Messiho s rodinou Yamalovcov. Na spomenutej fotke je aj Laminova matka, ktorá pochádza z Rovníkovej Guiney.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7

— EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024