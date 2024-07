Letné autobusy v Banskobystrickom kraji prispejú k sezóne plnej zážitkov

Cyklobusy, tourbusy a špeciálne cestné vláčiky zavezú aj túto letnú sezónu návštevníkov Banskobystrického kraja za rôznymi zážitkami do obľúbených lokalít v kraji. Na Horehroní bude premávať turistický autobus (tourbus) a cestné vláčiky či žltý americký autobus. Na strednom Slovensku cyklistov a turistov odvezie obľúbený cyklobus a turbus. V Novohrade a na Podpoľaní bude vyrážať cyklobus a na Gemeri historický miniautobus prevezie návštevníkov po troch tematických trasách.

Banskobystrický samosprávny kraj finančne podporuje nepravidelnú dopravu už 6. sezónu. Túto letnú sezónu kraj podporil prevádzku autobusov sumou takmer 15 000 eur. Podľa slov Ondreja Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja „je podpora dopravy do turistických regiónov v našom kraji samozrejmosťou ako počas letnej, tak aj zimnej sezóny. Turistické autobusy, cyklobusy, či v zime skibusy vnímame ako nástroj na odľahčenie dopravy v obľúbených turistických lokalitách, zároveň je to možnosť napríklad pre cyklistov vyviesť sa do horských oblastí, aby sa napojili na niektorú z cyklotrás a v neposlednom rade niektoré autobusové spoje zabezpečujú dostupnosť unikátnych zážitkov, ako je tomu napríklad na Gemeri, kde autobusy zavezú návštevníkov do unikátnych gotických kostolov, ktoré majú ako jediné na Slovensku Značku Európske Dedičstvo.“

Na Horehroní sú pre turistov pripravené atraktívne možnosti prepravy a viacero organizovaných výletov. Každú stredu v júli a auguste na trase Brezno – Valaská – Horná Lehota – Predajná – Nemecká – Brusno bude premávať Rozprávkový tourbus, ktorý návštevníkom umožní objavovať zákutia Dolného Horehronia. Zbojníckou strelou sa každý utorok a štvrtok v júli a auguste uskutoční výlet za tradíciami predkov s prehliadkou a ochutnávkou špecialít na Salaši Zbojská. Naopak druhý zážitkový výlet návštevníkov povedie za zážitkovými aktivitami do areálu Ski Čierny Balog (miniskanzen, obrovská hojdačka, trojkolky a štvorkolky). Večerné jazdy Hviezdnou strelou budú spojené s pozorovaním hviezd a piknikom pod nočnou oblohou v termínoch 31. júla, 7. a 28. augusta. Naprieč Bystrianskou dolinou, medzi obcami Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a rekreačnou oblasťou Tále či Sedlo Pohanské, a okolo kráľovského mesta Brezno bude každý štvrtok až nedeľu od 20. júla do 31. augusta jazdiť Mestský turistický vláčik Bomburáčik. Nepoznanú Coburgovskú železnú cestu bude možné autobusom objaviť 10. augusta a cez komentované sprevádzanie spoznať zabudnutú históriu železného Horehronia a Gemera. Na pozorovanie hviezd pod Chmarošským viaduktom návštevníkov 12. júla a 21. augusta odvezie žltý americký autobus.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko pre cyklistov a peších turistov pripravila cyklobus a turbus, ktoré ponúkajú ekologickú a komfortnú dopravu. Už 13. ročník cyklobusu premáva z Banskej Bystrice (Strieborné námestie) do okolitých lokalít počas víkendov a sviatkov až do septembra. Trasy vedú na Donovaly (víkendy a sviatky 9:55), sedlo Malý Šturec (soboty 7:55) a prímestské stredisko Šachtičky (nedele a sviatky 11:25). Cestovné je 1-2 EUR a lístky je možné zakúpiť u šoféra. Turbus premáva z centra mesta Banská Bystrica ku horskému hotelu Kráľova studňa, blízko slávnej Krížnej. Cestovné je 5 EUR jednosmerne a 7 EUR obojsmerne. Lístky odporúčame rezervovať vopred online (https://www.zutobus.sk/rezervacia-miesteniek/). Turbus vyráža z parkoviska Mičinská o 8:40 a zastavuje na Železničnej stanici, Národnej, Striebornom námestí a Dolnom Harmanci – jaskyňa.

V Novohrade bude počas letnej sezóny premávať cyklobus, ktorý svoju prvú jazdu absolvoval 29. júna do Rimavskej Soboty a poslednú 7. septembra do obce Budiná. Cyklisti môžu využiť novootvorenú cyklotrasu Rimavská Sobota – Poltár. Rovnako ako v minulých rokoch, víkendový cyklobus bude jazdiť do obce Ábelová, ktorá ponúka nespočetné možnosti na cykloturistiku a turistiku. Na Podpoľanie do obce Látky bude cyklobus premávať každú druhú sobotu počas celej letnej sezóny až do 31. augusta. Sezónu ukončí slávnostná jazda 7. septembra do obce Budiná, kde sa budú konať oslavy 80. výročia SNP. Spomínané cyklobusy v regiónoch Novohrad a Podpoľanie sú zdarma.

Počas letnej sezóny 2024 Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer pripravila sériu výletov na vyhliadkovom historickom miniautobuse, ktorý pravidelne vyráža zo Salaša Zbojská. Záujemcovia si môžu vybrať z troch tematických trás (Za jaskynným bohatstvom, Za baníckou históriou, Za gotickými kostolmi) v rôznych termínoch, ktoré ponúkajú pestré zážitky pre každého. Okrem samotnej jazdy na Zbojníckej strele trasy zahŕňajú kultúrno-historické zastávky s rôznymi aktivitami, ako je ochutnávka Muránskych buchiet, workshop kyjatických hračiek a návšteva unikátnej jaskyne.

