Leteckí záchranári pomáhali počas leta viac ako vlani, najviac práce mali posádky v Poprade

Počas prázdninového obdobia, teda v júli a auguste, vzlietli posádky záchranárskych vrtuľníkov na Slovensku na pomoc celkovo 760-krát. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku to predstavuje 24-percentný nárast.

Najviac práce mali posádky základne v Poprade, za sebou majú 152 zásahov. Informovala o tom na sociálnej sieti spoločnosť Air Transporte Europe (ATE), ktorá prevádzkuje Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu.

Najdlhší a najkratší let

Najdlhší záchranný let trval 237 minút, keď leteckí záchranári prevážali novorodenca z Michaloviec do Bratislavy. Najkratší dvanásť minút, týkal sa prevozu pacienta po dopravnej nehode v Turanoch do nemocnice v Martine.

„Čo sa týka zahraničných národností, na palubách sme najčastejšie prevážali pacientov z Poľska a Česka. Z pohľadu pohlavia sme ošetrili a do nemocníc previezli 506 mužov a 232 žien,“ bilancovala letecká spoločnosť.

Nárast zvládnutých akcií

Oproti vlaňajšiemu prázdninovému obdobiu narástol o 72 percent počet akcií, pri ktorých bol pri záchrane použitý aj palubný navijak. Vrtuľníky počas leta na palube najčastejšie viezli pacientov s akútnym infarktom myokardu, bolo ich 161.

„121-krát sme pomáhali pri dopravných nehodách, štrnásťkrát sme leteli na pomoc pacientom s alergickou či anafylaktickou reakciou po uštipnutí hmyzom, či uhryznutí plazom, a sedemkrát sme boli privolaní k topiacim sa,“ dodali leteckí záchranári.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému. Posádky ATE zasahujú pri úrazoch v horských oblastiach, lesných terénoch a odľahlých lokalitách, ale aj pri záplavách a hromadných nešťastiach. Zároveň sú často využívané aj pri prevozoch pacientov medzi nemocnicami a transportoch pre transplantačný program.