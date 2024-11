Legendárna Agatha Christie a 2 novinky, ktoré vás určite potešia

Ak patríte medzi fanúšikov legendárnej spisovateľky Agathy Christie, máte dôvod na radosť. Vyšiel totiž darčekový box, ktorý obsahuje dve knižky: Malé sivé bunky (Svet očami Hercula Poirota) a To je vražda, povedala (Svet očami slečny Marplovej).

A k tomu aj pútavý životopis Agatha Christie – Tajuplná žena.

Darčekový box Agatha Christie

Darčekový box Agatha Christie obsahuje pôvabné knižočky s názvami Malé sivé bunky a To je vražda, povedala. Vychádzajú v krásnej grafickej úprave, ktorá je dielom renomovaného grafika Emila Křižku a okrem citátov obsahujú aj zaujímavé eseje znalcov diela Agathy Christie i samotnej autorky.

„Dozviete sa z nich napríklad, ako prišiel Hercule Poirot na svet, prečo ho jeho autorka milovala, ale niekedy aj neznášala, alebo čo si Agatha Christie myslela o tzv. ženskom inštinkte a čo mala slečna Marplová spoločné s jej starou mamou,“ približuje Anna Pokorná z vydavateľstva.

Malé sivé bunky

Áno, tento svojrázny drobný mužíček s vajcovitou hlavou a pestovanými fúzmi je veľmi neskromný. A je aj márnivý, namyslený a otravne puntičkársky. Ale predovšetkým je geniálny! Ako sám hovorí, viaceré mimoriadne záhadné zločiny vyriešil iba vďaka svojim „malým sivým bunkám“.

Pozrite sa na svet očami Hercula Poirota a objavte muža za impozantnými fúzmi – a zároveň aj dôvtip a múdrosť kráľovnej zločinu, ktorá ho stvorila. Zábavná i poučná knižka výrokov najslávnejšieho knižného detektíva všetkých čias obsahuje aj exkluzívnu esej Agathy Christie o jej rozporuplnom vzťahu k najznámejšej postave, akú kedy vytvorila.

To je vražda, povedala

Svojrázna stará dáma slečna Jane Marplová je jednou z najkrajších postáv, aké kedy Agatha Christie vytvorila. Táto „majiteľka najbystrejšej mysle“ v dedinke St. Mary Mead si vďaka vynikajúcemu pozorovaciemu talentu a dedukčným schopnostiam poradila aj s tými najťažšími detektívnymi prípadmi.

Pozrite sa na svet očami Jane Marplovej a objavte ženu za milou, pokojnou starodievockou tvárou – a zároveň aj múdrosť a majstrovstvo kráľovnej zločinu, ktorá ju stvorila. Zábavná i poučná knižka výrokov najslávnejšej amatérskej detektívky všetkých čias obsahuje aj zaujímavú esej o Jane Marplovej i nemenej zaujímavý článok o ženskom inštinkte z pera legendárnej spisovateľky.

„Výroky Hercula Poirota a slečny Marplovej sú rozdelené do jednotlivých kategórií, takže ak chcete vedieť, čo si myslela slečna Marplová o mužoch, o zločine, o ľudskej povahe či o sebe samej, alebo čo vyhlásil Hercule Poirot o ženách, o zločincoch, o jedle a nápojoch či o svojom vzácnom priateľovi Hastingsovi, tento darčekový box nesmie vo vašej knižnici chýbať!“ dodáva šéfredaktorka Anna Pokorná.

Agatha Christie Tajuplná žena

Druhou novinkou pre fanúšikov kultovej autorky detektívok je pozoruhodná biografia Agathy Christie z pera významnej britskej historičky, spisovateľky a kurátorky Lucy Worsleyovej s názvom Agatha Christie Tajuplná žena .

O jej živote a diele bolo napísaných množstvo kníh, článkov i odborných štúdií. Mohli by sme teda povedať, že o nej už vieme všetko, ale nebola by to pravda. Dôkazom toho je aj tento objavný životopis Lucy Worsleyovej, ktorý vychádza z dosiaľ málo známych listov a iných písomností legendárnej spisovateľky.

Aká teda bola skutočná Agatha Christie, ktorá o sebe tvrdila, že nie je žiadna hrdinka, a rada sa prezentovala ako „obyčajná žena v domácnosti“, hoci ňou ani zďaleka nebola? Jej život, podobne ako jej knihy, bol plný tajomstiev a záhad, ktoré nás dodnes fascinujú.

Narodila sa v roku 1890, do sveta, v ktorom ešte stále platili prísne pravidlá o tom, čo ženy smú a čo nie, a nebojácne tieto pravidlá porušovala. Študovala hudbu v Paríži, počas prvej svetovej vojny pracovala ako dobrovoľná zdravotná sestra, milovala rýchle autá, surfovala na Havaji, zaujímala sa o modernú psychológiu a forenznú vedu, venovala sa archeológii. Ako hovorí Lucy Worsley, „žila vzrušujúco moderný život“. Najdôležitejšie však je, že popri tom všetkom sa etablovala ako mimoriadne úspešná, medzinárodne uznávaná spisovateľka.

„Na stránkach knihy ožíva skutočná Agatha, ktorej život, podobne ako jej knihy, bol plný tajomstiev a záhad, ktoré nás dodnes fascinujú. Spomeňme si len na notoricky známe „zmiznutie“ Agathy Christie – 11 dní bola nezvestná a pátrala po nej celá krajina. Napriek tomu, že sama sa rada prezentovala ako „obyčajná žena v domácnosti“, nikdy ňou ani zďaleka nebola. Práve naopak,“ dodáva Anna Pokorná.

Táto kniha nám pútavo približuje Agathu Christie – nesmierne zaujímavú ženu s bohatým vnútorným životom, geniálnu novátorku detektívneho žánru a ozajstnú priekopníčku, ktorá v mnohých ohľadoch predbehla svoju dobu a môže nám byť aj dnes cennou inšpiráciou.

Milan Buno, knižný publicista

