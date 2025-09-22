Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti

Ukrajinská armáda počas uplynulého dňa pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti získala naspäť pod svoju kontrolu 1,3 štvorcového kilometra územia. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.
„Ukrajinské obranné sily pokračujú v operáciách na dobropilľskom fronte. Naši vojaci postupujú,“ vyjadril sa Syrskyj. Ruskí vojaci sa cez Dobropilľu snažili obkľúčiť strategické mesto Pokrovsk.
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády dodal, že v bojoch zabili 43 ruských vojakov. Na tomto fronte podľa neho doteraz Ukrajinci oslobodili viac ako 164 štvorcových kilometrov. „Obnovili sme kontrolu nad siedmimi obcami,“ poznamenal.