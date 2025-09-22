Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti

Podľa hlavného veliteľa ukrajinskej armády jeho vojaci napredujú.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinská armáda počas uplynulého dňa pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti získala naspäť pod svoju kontrolu 1,3 štvorcového kilometra územia. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.

Ukrajinské obranné sily pokračujú v operáciách na dobropilľskom fronte. Naši vojaci postupujú,“ vyjadril sa Syrskyj. Ruskí vojaci sa cez Dobropilľu snažili obkľúčiť strategické mesto Pokrovsk.

Hlavný veliteľ ukrajinskej armády dodal, že v bojoch zabili 43 ruských vojakov. Na tomto fronte podľa neho doteraz Ukrajinci oslobodili viac ako 164 štvorcových kilometrov. „Obnovili sme kontrolu nad siedmimi obcami,“ poznamenal.

Viac k osobe: Oleksandr Syrskyj
Okruhy tém: vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk