Rusko vytvorilo jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV, hepatitídou a inými chorobami a poslalo ich do boja, uviedli ukrajinskí vojenskí experti. Týchto vojakov, ktorí sú ako chorí označení páskami na rukávoch, videli na frontovej línii pri Pokrovsku v Doneckej oblasti, uviedli vojenskí expert pre web The Telegraph.
„V súčasnosti existujú informácie, že tieto jednotky sa zúčastňujú bojov na momentálne najhorúcejšom mieste, a to pri Pokrovsku,“ povedal výkonný riaditeľ Ukrajinského centra pre bezpečnosť a spoluprácu (USCC) Dmytro Žmajlo. Tento ukrajinský think-tank má úzke väzby na armádu. Podľa USCC sa takéto jednotky zúčastnili pokusov o dobytie Pokrovska z juhu a juhozápadu a pri pokuse o infiltráciu do mesta cez dedinu Zvirove.
Vývoj počtu prípadov nákazy vírusom HIV nebol v Rusku povzbudivý ani pred inváziou na Ukrajinu. Vojna však situáciu dramaticky zhoršila, napísal nedávno portál The Moscow Times. V prvom roku vojny sa podľa údajov ruského ministerstva obrany výskyt HIV medzi vojenským personálom zvýšil viac ako 40-násobne, konštatoval portál.