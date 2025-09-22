Kto zachráni Rusko pred kolapsom? Moskva vraj prekročila bod, z ktorého niet návratu

Poľský politik Piotr Kulpa upozorňuje na ekonomické oslabenie Ruska a jeho dopad na globálnu geopolitiku, pričom zdôrazňuje úlohu Ukrajiny a rozpor medzi USA a Európou.
Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP.
Kľúčovou otázkou výsledku vojny na Ukrajine je to, kto zachráni Rusko pred kolapsom. V rozhovore pre Espreso TV to povedal niekdajší námestník poľského ministra hospodárstva Piotr Kulpa.

Podľa Kulpu „Rusko už prekročilo bod, z ktorého niet návratu“. „Zhoršenie hospodárskej situácie… Pokles je zrejmý, nič sa na tom nezmenilo.“

Prechod z vojnovej ekonomiky na mierovú bude drahý

Kulpa ďalej na margo Ruska uviedol, že „prechod z vojnovej ekonomiky na mierovú bude veľmi drahý“. „Otázkou je, kto na tomto kolapse stratí menej – či USA alebo Čína.“ Podľa neho sa zdá sa, že Čína bude trpieť menej, keďže ekonomicky oslabuje Rusko a vykorisťuje ho. „Tým vytvára budúci deficit pre tých, ktorí ho chcú zachrániť,“ podotkol.

Politik tiež vyzdvihol význam Ukrajiny v konflikte: „Ukrajina so svojou armádou, so strategickými zbraňami, ktoré sú schopné zničiť ruskú ekonomiku a infraštruktúru, kompromitujú a privádzajú Putinov režim na kolená.“

Geopolitická rana pre USA?

Dodal, že „už teraz počúvame reči o tom, že Rusko túto vojnu prehralo“. „Mnohí to už hovoria otvorene a veľmi vážne. Predtým to bolo nemysliteľné.“

Kulpa tiež upozornil na geopolitické dôsledky a vnútorné rozpory. „Kolaps Ruska v dôsledku prehratej vojny je geopolitickou ranou pre Spojené štáty,“ vyhlásil Kulpa a zároveň poukázal na „nedostatok jednoty medzi Európou a Spojenými štátmi“, čo podľa neho môže ovplyvniť ďalší vývoj situácie.

Russia Ukraine War
