Putin: Rusko je ochotné ešte rok dodržiavať limit počtu jadrových hlavíc, ak USA urobia to isté

Rusko uviedlo, že je pripravené pokračovať v dodržiavaní limitov na počet jadrových hlavíc dohodnutých so Spojenými štátmi aj po vypršaní platnosti kľúčovej dohody New START, avšak len na jeden rok a pod podmienkou, že Washington urobí to isté.
Povedal to v pondelok ruský vodca Vladimir Putin a dodal, že tento krok je nevyhnutný na odvrátenie „strategických pretekov v zbrojení“ s Washingtonom.
„Domnievame sa, že toto opatrenie bude možné iba vtedy, ak Spojené štáty zvolia rovnaký postup a nepodniknú kroky, ktoré by narušili či oslabili rovnováhu odstrašovacích kapacít,“ uviedol Putin.
Zmluva z roku 2010 obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana nasadiť, a je ostatnou významnou dohodou medzi týmito dvoma jadrovými veľmocami o nešírení zbraní. Platnosť zmluvy sa skončí 5. februára 2026, pričom Washington a Moskva sa zatiaľ na jej predĺžení nedohodli. Rusko síce v roku 2023 svoju účasť v dohode pozastavilo, avšak dobrovoľne naďalej dodržiava limity stanovené zmluvou. Podľa dohody môže mať každá strana najviac 1 550 nasadených strategických jadrových hlavíc.