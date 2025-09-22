Kyjev zničil ruské sklady munície a dronov v Doneckej a Luhanskej oblasti

Ukrajinskí vojaci pri dvoch samostatných útokoch zničili zásoby ruskej munície a dronov v okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský generálny štáb o tom informoval v pondelok, pričom uviedol, že údery Kyjev podnikol v auguste a septembri.
Terčom úderov bolo ruské centrum pre distribúciu dronov v okupovanej časti Doneckej oblasti a muničný sklad v Luhanskej oblasti, uviedol ukrajinský generálny štáb. V Doneckej oblasti Rusko údajne chcelo distribuovať viac ako 19-tisíc dronov.
Útok v Luhanskej oblasti sa podľa generálneho štábu odohral po tom, ako ruské nákladné vozidlá doručili ruským silám tisíce mín, granátov, munície pre tanky, delostreleckých granátov a inej munície k okupovanej obci Bohdanivka. Táto munícia bola určená na zásobovanie 17. tankového pluku 70. motostreleckej divízie ruskej armády, uviedol Kyjev.