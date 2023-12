Minister Raši sa neobáva rozpadu vládnej koalície, ak by Pellegrini úspešne kandidoval na post prezidenta

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) nezdieľa obavy predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka z toho, že vládna koalícia by sa rozpadla, ak by predseda Hlasu Peter Pellegrini úspešne kandidoval na post prezidenta. Zdôraznil, že stranu Hlas nebudovali pre to, aby tu bola na jedny voľby, ale aby vytrvala roky, možno i desaťročia. Uviedol to pred pondelkovým rokovaním vlády.

Hlas bude pokračovať aj napriek Pellegriniho kandidatúre

„Určite sa toho neobávame,“ vyjadril sa minister Raši. Zároveň verí, že sa im Danka podarí presvedčiť, že jeho obavy o Hlas sú zbytočné. Pellegriniho kandidatúra podľa Rašiho nie je hotovou vecou.

„Určite sa nedá očakávať, že by sme sa zlúčili so Smerom, na sto percent, bez ohľadu na to, ak sa pán predseda rozhodne, ak bude úspešný a tak ďalej, tak nie, Hlas bude určite pokračovať,“ uviedol Raši na margo vývoja v prípade Pellegriniho úspešnej kandidatúry na post hlavy štátu a z toho vyplývajúcich zmien.

Debatu o tejto problematike podľa Rašiho v strane nevedú a to z toho dôvodu, že i keby predseda Hlasu úspešne kandidoval, po prezidentských voľbách by pre stranu ešte bol časový priestor na to, aby sa so situáciou vysporiadala.

„Teraz to do hĺbky ani do príčiny nepreberáme,“ povedal. Doplnil, že Pellegrini momentálne navštevuje členov strany v regiónoch a diskutuje s nimi o tom.

Obava o rozpad vlády

Na Dankove obavy pred rokovaním vlády reagoval i ďalší minister za Hlas-SD, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ten uviedol, že koalícia je podľa neho dostatočne silná, má dostatočne silný mandát a je presvedčený, že vydrží plné štyri roky.

„Nevedieme,“ odpovedal minister na otázku médií, či v Hlase vedú debatu o tom, čo by sa so stranou stalo, ak by sa Pellegrini podujal na prezidentskú kandidatúru. „My si myslíme, že táto koalícia dostala jasný mandát od občanov a veríme, že tu bude štyri roky,“ dodal.

Predseda SNS Andrej Danko v nedeľu 3. decembra v diskusnej relácii TV Markíza Na telo vyjadril vážnu obavu, že ak by bol predseda Hlasu Pellegrini prezidentom, vláda by sa rozpadla. Uviedol to v súvislosti s potenciálnou kandidatúrou Pellegriniho na post hlavy štátu. Podľa neho je potrebné, aby vládna koalícia hľadala aj iného kandidáta, ktorý by bol schopný poraziť bývalého ministra zahraničných vecí a občianskeho kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka.

Danko chce stabilnú vládu

Dodal, že SNS hľadala i vlastného kandidáta, rokovala aj so Štefanom Harabinom. Podľa Danka sa diskutovalo aj o jeho vlastnej kandidatúre, čo ale v súčasnosti šéf národniarov vylúčil. Pre Danka je podstatné i to, čo by sa stalo s Hlasom-SD, ak by jeho predseda úspešne kandidoval na prezidentský post.

„My musíme vedieť, čo bude s Hlasom, ak Pellegrini odíde,“ zdôraznil. Chce, aby bola vláda stabilná a Hlas sa nerozpadol a Fico ostal premiérom.