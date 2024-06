Znečistenie predstavuje väčšiu hrozbu ako terorizmus, tvrdia vedci

Nový výskum ukazuje, že znečistenie predstavuje väčšiu zdravotnú hrozbu než vojna, terorizmus, malária, HIV, tuberkulóza, drogy a alkohol dokopy. Vedci zistili, že znečisťujúce látky sú zodpovedné za milióny predčasných úmrtí ročne, pričom výrazne prispievajú k ochoreniam srdca a iným kardiovaskulárnym problémom.

Znečistenie prostredia predstavuje jeden z najväčších globálnych zdravotných problémov dnešnej doby. Nová štúdia uvádzaná v nedávnej sérii článkov publikovaných v časopise Journal of American College of Cardiology, ukazuje, že jeho dopady sú oveľa vážnejšie, než sme si doteraz uvedomovali a je väčšou zdravotnou hrozbou než vojna, terorizmus, malária, HIV, tuberkulóza, drogy a alkohol dokopy. Odborníci pod vedením University of Edinburgh a Icahn School of Medicine na Mount Sinai sa zamerali na globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia, dym z požiarov a menej známe znečisťujúce látky, ako je pôda, hluk, svetlo a toxické chemikálie.

Vzduch a znečistenie

Podľa štúdie znečistenie ovzdušia spôsobuje ročne viac než sedem miliónov predčasných úmrtí. Veľká časť týchto úmrtí je spojená s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Jemné častice znečisťujúceho prachu (PM2.5) môžu preniknúť hlboko do pľúc a krvného obehu, spôsobujúc vážne zdravotné problémy.

„Znečistenie ovzdušia, škodlivá zmes pevných častíc a plynov, ohrozuje ľudské zdravie na celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 99% svetovej populácie žije na miestach, kde sa neplnia normy kvality ovzdušia,“ napísali autori štúdie.

Hlukové a svetelné znečistenie či extrémne teplo

Ďalší vplyv na ľudské zdravie, o ktorom sa hovorí menej je podľa vedcov hluk a svetelné znečistenie. Tie totiž narúšajú spánok, zvyšujú stres, krvný tlak a riziko obezity. Svetelné znečistenie môže tiež narušiť prirodzené rytmy tela, čo vedie k rôznym zdravotným problémom a vzniku zápalových procesov.

Zmena klímy vedie k extrémnym teplotám, ktoré spôsobujú dehydratáciu, tepelné úrazy, srdcové problémy a zlyhanie obličiek. Voči týmto extrémnym podmienkam sú obzvlášť zraniteľní starší ľudia a deti.

Dôležité kľúčové zistenia výskumu

– Až pätina všetkých kardiovaskulárnych úmrtí sa pripisuje znečisteniu ovzdušia. Počas horúčav sa toto riziko môže zvýšiť až o viac ako 10 percent.

– Znečistenie vonkajšieho a vnútorného ovzdušia predstavuje viac ako sedem miliónov predčasných úmrtí ročne, pričom viac ako polovica je spôsobená kardiovaskulárnymi príčinami, ako je ischemická choroba srdca a mŕtvica.

– V Európe je 113 miliónov ľudí postihnutých dlhodobou hladinou hluku z dopravy najmenej 55 dB(A).

– Odhaduje sa, že dym z lesných požiarov spôsobuje na celom svete 339 000 až 675 000 predčasných úmrtí ročne.

– Od roku 1950 bolo vytvorených viac ako 300 000 nových syntetických chemikálií, z ktorých mnohé majú neznáme bezpečnostné profily.

Znečistenie je teda tichým zabijakom, ktorý ohrozuje zdravie miliárd ľudí po celom svete. Aby sme ochránili naše zdravie a zdravie budúcich generácií, je nevyhnutné prijať rázne opatrenia na zníženie znečistenia a zlepšenie kvality životného prostredia.