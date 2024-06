Unikátny udržateľný dizajn? Steny japonského domu dokážu pohlcovať uhlík

Udržateľnosť a ekologické riešenia sú čoraz častejšie diskutované témy v oblasti architektúry a stavebníctva. Inovatívny prístup k tejto problematike predstavila aj japonská spoločnosť Nendo so svojím unikátnym domom Block-Wall House, ktorý sa nachádza v prefektúre Nagano. Tento dom je výnimočný nielen svojim dizajnom, ale aj technológiou použitou pri výstavbe jeho stien, ktoré dokážu pohlcovať uhlík.

Ekologický betón CO2-SUICOM

Výroba cementu, základnej zložky betónu, je jedným z najväčších prispievateľov k celosvetovým emisiám CO2. Preto je dôležité hľadať alternatívy, ktoré by minimalizovali tento negatívny dopad na životné prostredie. Betón CO2-SUICOM, vyvinutý spoločnosťou Kajima Corporation v spolupráci s Chugoku Electric Power Co, Denka a Landes Co, predstavuje revolučný krok vpred. Tento betón je schopný pohlcovať a zachytávať CO2 počas svojho vytvrdzovania, čím výrazne znižuje uhlíkovú stopu.

Proces výroby CO2-SUICOM zahŕňa špeciálnu cementovú zmes, ktorá sa umiestni do vytvrdzovacej komory, kde je vystavená vysokým hladinám CO2. Tento plyn je následne absorbovaný do betónu, čím sa v ňom zadržiava a neuniká do atmosféry. Tento inovatívny proces nahrádza viac ako polovicu tradičného cementu materiálom nazývaným γ-C2S, ktorý reaguje s CO2 namiesto vody, čo je bežné pri štandardnom betóne.

Dizajn a funkčnosť

Block-Wall House, ktorý sa nachádza vedľa vidieckej cesty, je vybavený množstvom presklených plôch. To môže byť problémom, ak chcete mať v dome súkromie. Nendo túto výzvu vyriešil inštaláciou šikmej steny zloženej z približne 2 000 blokov udržateľného betónu CO2-SUICOM. Tieto bloky sú usporiadané v paralelných radoch, ktoré tvoria päť stien s celkovou dĺžkou 110 metrov. Toto usporiadanie umožňuje obyvateľom domu vidieť von, no zároveň bráni pohľadu náhodných okoloidúcich dovnútra.

Nevýhodou je zatiaľ vysoká cena

Použitie CO2-SUICOM betónu má obrovský potenciál pre zníženie emisií CO2 v stavebníctve, no prekážkou je zatiaľ jeho cena. Aj keď sú náklady na výrobu tohto betónu momentálne vyššie ako pri bežnom betóne, očakáva sa, že sa postupom času znížia, čím sa táto technológia stane dostupnejšou a širšie využívanou. Spoločnosť Kajima Corporation pracuje na ďalšom znižovaní nákladov a verí, že v blízkej budúcnosti budú tieto ekologické materiály cenovo konkurenčné.

Ďalšie inovácie v stavebníctve

Block-Wall House nie je jediným príkladom snahy o ekologickejšie stavebné riešenia. Projekty ako Provencher Roy, University of Tokyo a VTT Finland tiež prichádzajú s inovatívnymi prístupmi k znižovaniu uhlíkovej stopy v stavebníctve. Tieto projekty ukazujú, že ekologická udržateľnosť a moderný dizajn môžu ísť ruka v ruke, pričom prinášajú praktické a esteticky príjemné riešenia pre moderné bývanie.