Udržateľná móda? Riešením môžu byť huby a paradajky

V súčasnosti si stále viac uvedomujeme ekologický dopad našich každodenných rozhodnutí. Pozornosť sa obracia aj na módny priemysel. Fast fashion, syntetické materiály a nezodpovedná výroba nielenže ničia prírodu, ale aj vytvárajú obrovské množstvo odpadu a znečistenia. Množstvo oblečenia je vyrobené z plastov a chemikálií, ktoré znečisťujú oceány mikroplastmi, a prispievajú tak ku klimatickej zmene.

Riešenie ponúka samotná príroda

Ako však nájsť riešenie, ktoré by bolo ekologické a zároveň spĺňalo nároky moderných spotrebiteľov? Vedci prišli s revolučným prístupom – začali vytvárať materiály priamo z prírody. Mycélium, koreňový systém húb, a stonky paradajok sú jednými z mnohých prírodných zdrojov, ktoré sa používajú na výrobu oblečenia budúcnosti.

Prečo práve huby?

Výskumníci z projektu MY – FI zistili, že pavučinová štruktúra koreňového systému húb je skvelou alternatívou k syntetickým vláknam na odevy a iné produkty, ako sú napríklad autosedačky. Prečo práve mycélium? Môže totiž rásť v kontrolovaných podmienkach a ukázalo sa ako neuveriteľne všestranné. Je to biologicky odbúrateľný materiál, ktorý sa dá pestovať na želanú veľkosť a tvar, a práve to ho robí ideálnym pre výrobu textílií. Huby majú navyše nízke nároky na energiu a zdroje, čo znamená, že ich využitie v móde by výrazne znížilo ekologickú stopu tohto priemyslu.

Mycélium rastie zo štartovacieho poteru pridaného do plodín, ako sú obilniny. Vlákna vegetatívnej časti huby vytvárajú materiál, ktorý rastie na vrchu. Ten sa potom zberá a suší, výsledkom čoho sú mäkké, hodvábne biele pláty netkanej textílie, ktoré majú 50 až 60 štvorcových centimetrov.

Stonky z paradajok – nečakaný zdroj tkanín

Rovnako fascinujúci je aj výskum využitia rastlinných stoniek, ako sú tie z paradajok, na výrobu tkanín. Vedci z projektu SMARTWASTE odhalili, že tieto materiály sú nielen biologicky rozložiteľné, ale tiež odolné a esteticky príťažlivé, čo ich robí atraktívnymi pre dizajnérov. Na výrobu udržateľných vlákien sa používa paradajkový vinič na poliach, ktorý uschne po zbere úrody. „Krása projektu je v tom, že začíname s odpadom,“ hovorí Ozgur Atalay z Istanbulskej technickej univerzity v Turecku. „Odoberáme poľnohospodársky odpad a nevytvárame len bežné textílie, ale aj niečo oveľa cennejšie,“ dodáva.

Prepojenie módy s prírodou predstavuje nový smer, ktorý môže významne znížiť negatívne dopady módneho priemyslu. Je jasné, že budúcnosť oblečenia môže byť udržateľná, a to bez kompromisov na štýle a kvalite. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o environmentálnu zodpovednosť, sú tieto inovácie vítaným riešením.