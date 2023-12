Ako urobiť módu udržateľnejšou? Riešením môže byť tento materiál

Módny priemysel je zodpovedný za 8 až 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov, čo je viac ako letecká a lodná doprava dohromady .Preto moderné módne značky hľadajú udržateľnejšie riešenia.

V dnešnej dobe, keď sa móda čoraz viac obracia k udržateľnosti, sa objavuje nový trend: regeneračná vlna. Edzard van der Wyck a Michael Wessely, zakladatelia začínajúcej módnej značky Sheep Inc, sa pri hľadaní udržateľných materiálov zameriavali na rôzne typy vlákien, od kašmíru až po materiál z bambusu alebo ananásu. Avšak čelili mnohým výzvam, ako napríklad intenzívnym chemickým procesom, ktoré sa používajú pri spracovaní bambusu a tiež používanie veľkého množstva agrochemikálií pri pestovaní ananásu.

Sheep Inc: Pionieri v regeneračnej vlne

Do pozornosti zakladateľov značky Sheep Inc sa dostal omnoho starší materiál, a to ovčia vlna. Tento materiál má množstvo výhod, ktoré poznali už naši predkovia. Edzard van der Wyck a Michael Wessely sa rozhodli nájsť nové spôsoby spracovania a v roku 2019 založili Sheep Inc, ktorá sa označuje za prvú svetovú módnou značku s „carbon negative“ statusom. Podľa správy nezávislých certifikačných spoločností Carbon Footprint nová značka z Londýna zahrňuje do svojej uhlíkovej analýzy všetko od poľnohospodárstva, výrobu, balenie až po prepravu.

Udržateľné praktiky a ich dopad

Sheep Inc pri výrobe používa solárne pletacie stroje a sklady, ako aj dodávateľský reťazec bez plastov. Zákazníci môžu vrátiť výrobky spoločnosti na opravu a renováciu, čím sa predlžuje ich životnosť. Odborníci na udržateľnú módu snahu spoločnosti ocenili. „Toto je značka podľa môjho srdca: presadzujúca regeneračné prírodné vlákna, obnoviteľnú energiu, zodpovednú výrobu s plne vysledovateľným dodávateľským reťazcom,“ hovorí nezávislá konzultantka pre udržateľnú módu Lucianne Tonti. „Sú dôkazom konceptu, že je možné vyrobiť krásne oblečenie s pozitívnym vplyvom na životné prostredie,“ dodáva.

Módny priemysel je zodpovedný za 8 až 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov, čo je viac ako letecká a lodná doprava dohromady. Približne 70 % emisií módy pochádza z jej dodávateľských reťazcov, ktoré sú sústredené vo výrobe, spracovaní a príprave surovín . To bol dôvod podľa Wesselyho, prečo bol starostlivý výber dodávateľov surovín pre proces Sheep Inc taký kľúčový.

Zázračný materiál budúcnosti alebo omyl?

Vlna je v módnom priemysle vnímaná ako zázračný materiál kvôli svojej odolnosti, možnosti recyklácie a antibakteriálnym vlastnostiam. Je to pevný, elastický materiál s voskovým povlakom, takže sa ľahko nezafarbí a je odolný voči zápachu a tiež nehorľavý. Vlna dokáže tiež absorbovať až 30 % svojej hmotnosti vo vode. Navyše, keď sa vlna vráti do pôdy alebo vody, biodegraduje, na rozdiel od látok na báze ropy, ako je polyester.

Regeneračné poľnohospodárske postupy spoločnosti Sheep Inc, vrátane používania regeneračne chovaných oviec, pomáhajú absorbovať viac uhlíka z atmosféry, než je uvoľnené počas poľnohospodárstva. Tento prístup napodobňuje prirodzené procesy, ako sú striedajúce sa pastviny a používanie ovčieho hnoja namiesto syntetických hnojív. Aj keď regeneračná vlna prináša mnohé výhody, existujú aj výzvy, ako je potreba väčšej plochy pôdy a vyššie náklady v porovnaní s konvenčnými metódami. Tonti upozorňuje, že módne spoločnosti musia zabezpečiť, aby ich tvrdenia o udržateľnosti boli dôkladne preskúmané a podložené dôkazmi.