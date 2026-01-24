Triedime poctivo, no častokrát zle. Obaly z viacerých materiálov sú najväčší problém

Odpad triedi až 96 percent obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu OZV ENVI – PAK. Najviac chýb však ľudia robia pred triedením obalov. Niektoré obaly stačí stlačiť, iné rozobrať na jednotlivé časti a každý materiál vytriediť zvlášť. Plasty sú pre mnohé domácnosti najčastejším odpadom.
Jogurtové kelímky a spoločný zber
Podľa prieskumu 33 percent ľudí uvádza, že práve plasty tvoria najväčšiu časť ich domáceho odpadu. Aj preto pri ich triedení vzniká najviac otázok a drobných zaváhaní. Nejasnosti sa objavujú najmä pri obaloch zložených z viacerých materiálov. Viac ako tri štvrtiny ľudí (77 percent) síce uvádzajú, že jednotlivé časti obalov pred vytriedením od seba oddelia, v praxi to však často vyzerá inak.
Typickým príkladom sú jogurtové kelímky s papierovým rukávom a viečkom. Všetky tieto časti obalu je potrebné oddeliť, a to aj v prípade, keď patria do jednej nádoby. Na Slovensku sa totiž vo väčšine miest a obcí plasty, kovové obaly a nápojové kartóny zbierajú spoločne do žltých nádob.
Rovnaké pravidlá platia aj pri iných plastoch
To však neznamená, že obaly netreba rozoberať. „Práve naopak – oddeľovanie jednotlivých častí obalov je dôležité aj pri spoločnom zbere, pretože triediaca linka dokáže materiály správne dotriediť len vtedy, ak sú od seba fyzicky oddelené už na začiatku. Jednotlivé časti jogurtového kelímku je teda treba oddeliť nasledovne: papierový rukáv patrí do nádoby na papier a hliníkové viečko treba oddeliť od kelímka a vyhodiť podľa pravidiel danej obce – buď zvlášť – do nádoby na plast a do nádoby určenej na kovové obaly, alebo obe do jednej spoločnej nádoby určenej pre oba materiály,” vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.
Platí to aj pri obaloch zložených z rôznych plastov. Napríklad z vaničky na mäso treba oddeliť plastovú fóliu. Pri triedení platí jednoduché pravidlo – oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá.
Veľa vecí však robia ľudia správne. Až 91 percent opýtaných v prieskume uvádza, že plastové obaly a papierové krabice pred vyhodením stláča alebo zošliapne, aby v kontajneroch zaberali menej miesta. Spolu 63 percent ľudí triedi aj menšie obaly, napríklad tie od cukríkov alebo žuvačiek.
Umývanie obalov nie je nutné
Zaujímavé zistenia priniesla aj otázka umývania obalov. Viac ako polovica ľudí (58 percent) obaly pred vyhodením umýva, aby v nich nezostali zvyšky jedla či kozmetiky. „Hoci ide o snahu urobiť správnu vec, v praxi to nie je potrebné. Obaly nemusia byť dokonale čisté. Stačí, ak v nich nezostanú hrubé zvyšky. Umývanie obalov pod tečúcou vodou nie je potrebné, lebo ňou len zbytočne plytváme,“ vysvetľuje Katarína Kretter.
Nejasnosti majú ľudia aj pri sprejoch. Tie patria do triedeného zberu kovov, no pred vyhodením je dôležité, aby boli skutočne prázdne. Prázdny sprej znamená, že by v ňom nemal ostať žiaden obsah. Jednoduchou pomôckou je, že po stlačení už nepočuť žiadny zvuk (ani syčanie). Pred vyhodením je dôležité od kovovej nádoby oddeliť vrchnák a ďalšie plastové časti. Samotný sprej by sa nemal stláčať, prepichovať ani inak mechanicky poškodzovať.