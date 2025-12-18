Kozmetika patrí k najčastejším vianočným darčekom. Čo však s jej obalmi?

Pod stromčekom si ľudia nachádzajú všelijaké darčeky, zabalené v rôznych obaloch a baleniach – od krabičiek, darčekových tašiek až po baliaci papier, ktoré je potrebné správne vytriediť. K najčastejším darčekom, ktoré si pod stromčekom ľudia na Slovensku nájdu, patrí aj kozmetika. Každoročne sa tak vo vianočných balíčkoch objavujú krémy, šampóny, sprchové gély, telové mlieka, spreje či rôzne kozmetické sady a vône. OZV ENVI – PAK preto pripomína, že ak si už ľudia pod stromčekom nejakú kozmetiku nájdu, netreba zabúdať na to, že po jej spotrebovaní treba obaly správne vytriediť.
Na osobnú starostlivosť míňajú domácnosti nezanedbateľnú časť svojho rozpočtu – približne 6,3 percenta všetkých výdavkov. Ide o stabilnú položku, ktorá sa v rodinných rozpočtoch drží dlhodobo, no v závere roka ešte výraznejšie stúpa. „Výdavky na osobnú starostlivosť nie sú sezónnou témou, ide o bežnú a pravidelnú spotrebu. V decembri však domácnosti predsa len nakupujú o niečo viac. Jednak preto, že dopĺňajú vlastné zásoby, ale tiež preto, že kozmetika patrí medzi darčeky, ktoré sa pod vianočným stromčekom objavujú najčastejšie. To prirodzene znamená aj vyšší počet obalov, ktoré je potrebné po sviatkoch správne vytriediť,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK, spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu verejnosti o tom, ako triediť.
Spreje a kombinované obaly = najväčšia výzva pri triedení
Mnohé kozmetické obaly už ľudia triedia bez väčších problémov. Papierové škatuľky z darčekových kozmetických setov patria do modrého kontajnera alebo vreca na papier a plastové obaly od šampónov, sprchových gélov, telových mliek či krémov je potrebné vyprázdniť a vytriediť do žltého koša na plasty. Sú to všetko typy obalov, pri ktorých si ľudia triedenie už celkom dobre osvojili a stalo sa pre nich bežnou rutinou.
Aj tu však existujú obaly, ktoré vedia poriadne zamotať hlavu. Medzi nimi sú najmä spreje alebo kombinované obaly. „Najviac ľudia váhajú pri obaloch, ktoré sa skladajú z viacerých častí – napríklad plastová fľaša s pumpičkou, ktoré je potrebné oddeliť a následne vytriediť. Spreje či laky na vlasy vyhadzujeme do nádoby na kovy. Pred vyhodením z nich vystriekame zvyšný plyn a oddelíme a vytriedime všetky plastové časti zvlášť. Samozrejme, nikdy spreje neprepichujeme a nestláčame, aby nedošlo k úrazu. Kombinované obaly, ktorých časti sa nedajú oddeliť, zvyčajne triedime podľa materiálu, ktorý v obale prevláda,“ vysvetľuje Katarína Kretter s tým, že vždy sa treba riadiť pravidlami obce, v ktorej triedime. Niekde sa kovy, plasty a nápojové kartóny zbierajú samostatne a niekde môžu mať spoločný zber týchto zložiek.
Obaly pred vyhodením stlačte
Darčekové balenia, kozmetické sety a množstvo plastových či papierových obalov zaplní miesto v kontajneroch výrazne rýchlejšie ako po zvyšok roka. Aby sa ich tam zmestilo čo najviac, je dôležité obaly pred vyhodením stlačiť, alebo inak zmenšiť ich objem. Platí to najmä pre rôzne papierové krabičky. „Pri triedení je dôležité od seba oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá – vrchnáky, uzávery, pumpičky či papierové obaly. Aj takéto jednoduché úpravy pred vyhodením výrazne zlepšujú kvalitu triedenia a zvyšujú možnosti recyklácie,“ dodáva Katarína Kretter.
Hlavné zásady pri triedení odpadu v domácnostiach:
- V obaloch nenechávajte zvyšky krémov či gélov. Obaly vyhadzujte prázdne.
- Jemne znečistené obaly nie je nutné umývať.
- Čo sa dá, oddeľte a oddelené následne aj správne vytrieďte.
- Obaly pred vyhodením poriadne stlačte alebo zošliapnite, a tak zmenšite ich objem.
- Obaly od sprejov úplne vyprázdnite, nestláčajte ich ani neprepichujte.
Stiahnite si fotografie jednotlivých obalov a zistite, ako ich správne triediť. Link na fotografie TU.
