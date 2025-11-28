Ako správne triediť obaly z nákupov počas Black Friday?

Počas Black Friday ľudia nakupujú viac než po zvyšok roka a vo veľkom využívajú zľavy a limitované ponuky. Výhodné akcie lákajú zákazníkov nakupovať nielen v predajniach, ale aj cez internet.
A práve pri online nákupoch je dôležité všímať si nielen cenu a kvalitu produktov, ale aj to, v čom je tovar zabalený. OZV ENVI – PAK pri tejto príležitosti upozorňuje na význam správneho triedenia obalov, ktoré po nákupoch ostanú.
Nadrozmerné balenia sú bežnou realitou
S rastúcim množstvom online objednávok rastie aj spotreba obalových materiálov. Produkty sú často balené v prehnane veľkých krabiciach, ktoré sú plné rôznych papierových alebo plastových výplní. Uvedomujú si to i samotní zákazníci. Podľa prieskumu agentúry MNFORCE z mája tohto roka štyri pätiny ľudí (79 %) uvádzajú, že v doručených zásielkach býva obalového materiálu často viac než samotného tovaru. Tri štvrtiny (76 %) považujú za zbytočné, ak je tovar doručený z e-shopu zabalený vo viacerých obaloch a viac ako 80 % zákazníkov vyslovene prekáža, keď je drobný predmet doručený v neprimerane veľkej krabici.
„Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že ľudia sa pri online nákupoch často stretávajú s obalmi, ktoré sú väčšie, ako je nevyhnutné. Veľká časť balíkov pritom obsahuje rôzne papierové či plastové výplne, ktoré zvyšujú celkový objem odpadu v domácnostiach. Keďže už väčšina domácností odpad poctivo triedi, môžu takéto balenia pôsobiť ako zbytočné plytvanie. Preto považujeme za dôležité upozorňovať na to, že aj veľkosť obalov ovplyvňuje množstvo odpadu, ktoré pri nákupoch vzniká,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.
Z prieskumu však vyplýva aj pozitívny trend. Ľudia sú v triedení obalov zodpovední. Až 87 % opýtaných deklaruje, že výplňový materiál z doručených zásielok sa snaží vždy vytriediť. Problém teda nie je v tom, že by ľudia neboli ochotní triediť, ale v tom, že musia vyhodiť oveľa viac odpadu, než by bolo potrebné.
V balení zásielok nastanú zmeny
Na prázdny priestor v balíkoch reaguje aj európska legislatíva. Tento rok bolo prijaté nové európske nariadenie o obaloch, na základe ktorého sa od roku 2030 výrazne zmenia pravidlá balenia zásielok. E-shopy už nebudú môcť posielať tovar v krabiciach, kde viac ako polovicu tvorí prázdny priestor, pričom sa za prázdny priestor nepovažuje len vzduch, ale tiež všetko, čím sa balík vypĺňa, ako napríklad bublinková fólia, kartónová striž, vzduchové vankúšiky, polystyrén či drevitá vlna. Navyše k tomu pribudne aj požiadavka na opakovane použiteľné riešenia: minimálne 40 % prepravných obalov bude musieť byť od roku 2030 znovu použiteľných.
Ako správne vytriediť obaly z online nákupov?
Hoci nové pravidlá menia spôsob, akým budú e-shopy baliť tovar, veľká časť zodpovednosti ostáva na samotných spotrebiteľoch. Správne triedenie totiž znižuje množstvo odpadu, ktoré by inak skončilo na skládkach. Základné pravidlo triedenia je pritom veľmi jednoduché: všetko, čo sa dá oddeliť, treba oddeliť. Napríklad pri bublinkových obálkach to znamená oddeliť papierovú časť od plastového vnútra a každú zvlášť vytriediť – papier hodiť do nádoby na papier a bublinkové vnútro zase do nádoby na plasty. Kartónové krabice je potrebné pred vyhodením vždy rozložiť alebo zošliapnuť, aby v kontajneri nezaberali zbytočne veľa miesta. Zošliapnuť treba aj rôzne plastové nádoby. Ich zmenšením sa šetrí miesto a zberové spoločnosti tak nevyvážajú vzduch. Správne vytriediť treba aj výplne balíkov. Papierové výplne patria do nádoby na papier, plastové, ako sú fólie, bublinkové výplne či vzduchové vankúšiky, zase do nádoby na plasty.
„Aj drobné návyky pri triedení obalov z online nákupov majú veľký význam. Papierové krabice je dobré rozložiť alebo stlačiť, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. Pri plastových výplniach, ako sú napríklad vzduchové vankúšiky, pomôže, ak ich pred vyhodením prepichneme. A ak sa obal skladá z viacerých častí, ktoré sa od seba dajú jednoducho oddeliť, ako napríklad lepiaca páska nalepená na krabici, tak ich od seba treba oddeliť a správne vytriediť. Všetko sú to jednoduché kroky, ktoré dokáže urobiť každý jeden z nás a vo výsledku pomáhajú udržať triedený zber funkčný a kvalitný,“ uzatvára Katarína Kretter.
