Rapan: Klimatická adaptácia sa stáva čoraz dôležitejšou témou, keďže znižovanie emisií má svoje limity (rozhovor)

Téma klimatickej zmeny sa v našej spoločnosti stáva čoraz viac aktuálnejšou. Ako však naša spoločnosť chce riešiť otázky súvisiace s klimatickou sme sa rozprávali s Jánom Rapanom, viceprezidentom organizácie International Climate Adaptation Research Institute (ICARI). Tá v Bratislave v dňoch 22. – 23. októbra usporiada významnú medzinárodnú konferenciu s názvom „Klimaticky odolnejšie mestá 2024“. Pre agentúru SITA a portál SITA Klíma viceprezident priblížil aj to, o čom bude chystaná konferencia.

V Bratislave organizujete prémiovú medzinárodnú konferenciu s názvom „Klimaticky odolnejšie mestá 2024“. Skúste nám niečo o nej bližšej povedať. Kedy sa to koná? Kde to bude? A čo je vlastne významom tejto konferencie?

V dňoch 22. a 23. októbra sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutoční tretí ročník konferencie „Klimaticky odolnejšie mestá 2024“.

Táto výnimočná medzinárodná akcia na Slovensku, organizovaná našim inštitútom ICARI a odborníkmi na výskum klimatickej adaptácie, ponúkne hlboké pohľady na túto problematiku najmä v súvislosti so zastavanými územiami ako sú mestá, obce a priemyselné parky.

Neradi robíme veci povrchne. Preto našim cieľom je prinášanie dobrých príkladov z praxe, ako efektívne riadiť klimatickú adaptáciu, ale taktiež upozorniť na chybné riešenia, z ktorých sa možno poučiť. A práve o tom to je.

Poskytnúť priestor nielen na vnímanie týchto informácií, ale aj na veľkú odbornú diskusiu pre širokospektrálne pohľady. Konferencia poskytne platformu na výmenu znalostí a skúseností medzi odborníkmi, čím prispeje k zvýšeniu pripravenosti miest a obcí na riešenie klimatických výziev.

Prečo si teda myslíte, že táto konferencia bude zaujímavá pre účastníkov alebo širokú verejnosť?

Ako som povedal, tejto téme sa venujeme dosť hĺbkovo. Klimatická adaptácia je pre nás asi najväčším cieľom a stáva čoraz dôležitejšou témou, keďže znižovanie emisií má svoje limity.

Preto oveľa väčším problémom, ktorému sa my ako civilizácia zatiaľ venujeme veľmi povrchne, je klimatická adaptácia. Čiže príprava na to, čo sa deje z pohľadu klimatickej zmeny, čo sa bude diať, čo prichádza, respektíve čo tu už je.

Adaptácia je kritická nielen z hľadiska prežitia, ale najmä pre zachovanie kvality života a plynulého fungovania v meniacich sa klimatických podmienkach. Tu potrebujeme poukázať na to, ako budeme schopní vykonávať každodennú činnosť práve v súlade s tým, čo sa naučíme a ako to budeme riešiť.

Skúsme teraz k tej cieľovej skupine vašej konferencie, povedzte niečo k tomu bližšie…

Sú to obce a mestá, taktiež regionálne štruktúry ako samosprávne kraje a samozrejme aj government ako taký, pretože sa jedná o zastavané oblasti. Toto je drvivá väčšina celého fondu budov, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike. A tým, že sme medzinárodná konferencia stávame už takým synonymom riešenia klimatickej adaptácie práve pre tieto zastávané oblasti v Strednej Európe.

Podstatnou časťou konferenčného auditória sú aj developerské spoločnosti, architekti, stavební inžinieri, projektanti, ktorí takto môžu navnímať situáciu a zmeniť uhol pohľadu pri novej výstavbe. A samozrejme aj vlastníci budov, facility spoločnosti a správcovské spoločnosti starajúce sa o bytové domy. Taktiež sú to aj prednostovia miest, ako aj odborníci z odborov životného prostredia pôsobiaci v samosprávach.

Ďalšia veľmi významná časť auditória u nás od minulého roku sú aj ESG manažéri, pretože téma ESG sa dotýka veľmi významne budou a ich prevádzky. V súčasnej dobe sme veľmi aktivizovaní v tejto téme, takže je to široko spektrálny pohľad a ponúkame veľmi širokým skupinám zúčastniť sa možnosti výmeny týchto informácií.

Ako chcete vlastne zaujať účastníkov tejto konferencie?

Toto bol veľký orešok, keď sme s tým začínali. A pravdu povedať, dôležité je vytvoriť príbeh. Ja mám priamo na starosti prednášajúcich (tzv. speakerov). Ich výber, hľadanie ako aj ten samotný obsah, aby ten príbeh ukázal dôležitosť tém.

Viete nám predstaviť aj nejaké tie témy?

Určite a veľmi rád. Keďže sa venujeme budovám aj urbanizmu, tak sme k tejto téme pozvali špičkového urbanistu zo Spolených štátov, pána Dhiru Thadaniho. Je to nielen urbanista, ale aj vedec. A to, čo sa mi na ňom páči, mal som možnosť vidieť jeho prednášku na podobnej konferencii, nepatrí do stredného prúdu.

Naopak, prichádza s veľmi kritickým pohľadom, ako by sme mali začať riešiť veci a kriticky práve prehovára do vrstiev jemu podobných kolegov. Veľmi zaujímavá prednáška bude aj z dielne Európskej environmentálnej agentúry, čo je najdôležitejší orgán v oblasti Green Deal-u Európskej únie. Tam predstavia svoju veľmi významnú analýzu, za ktorú som im zatlieskal verejne. Konečne som videl veľmi zaujímavý dokument, ktorý nepísali lobbisti a úradníci, ale písali to ľudia z praxe. Takže prídu a predstavia práve túto analýzu.

Z Joint Research Centra Európskej únie príde ďalší človek, ktorý predstaví veľmi dôležitú tému, ktorá sa dotýka posledných týždňov. Pôjde o systém predpovedania záplav. A mnoho ďalších. Samozrejme bude aj vyhlásenie našej tradičnej súťaže na Slovensku a to Zelená strecha roka. Prvý deň ukončíme takým tým bežným gala večerom.

Na druhý deň sa budeme venovať tým dobrým príkladom z praxe a na záver každého dňa, máme pripravený blok všetkých speakerov. Ľudia tak budú mať možnosť pýtať sa a vytvárať veľmi zaujímavé témy.

Čo by ste odkázali vašim potenciálnym návštevníkom konferencie?

Toto je veľmi zaujímavá otázka. Dostávam ju často a pokúsim sa na ňu odpovedať. Klimatická adaptácia je niečo, čo by sme už mali robiť do včera, nielen od dnes. A pre tých účastníkov je tu zároveň také moje doporučenie. Ak máte možnosť a chcete načerpať skúsenosti, ktoré Vás môžu naštartovať a nakopnúť, tak sme tá správna stanica, na ktorej by ste mali na chvíľu zastaviť.

Na záver ešte moja otázka, ohľadom Združenie miesta obci Slovenska (ZMOS). Aj názov tej konferencie odkazuje na mesta. Máte aj nejakú širšiu spolupracu s týmto združením? Ako to medzi vami prebieha?

Je to veľmi jednoduché. So (ZMOS-om) sme si podali ruky, keď to nazvem takýmto spôsobom a tento týždeň sme podpísali veľké memorandum s touto organizáciou. Im ideme priniesť práve naše znalosti a skúsenosti ako vedeckej organizácie, ktorá tu pôsobí.

Sme certifikovaný vedecký subjekt pre klimatické adaptácie práve pre mestá a obce. ZMOS je našim logickým partnerom aj pre túto konferenciu. A nie len pre túto konferenciu, chceme im edukačným spôsobom prinášať veľmi dôležité myšlienky pre slovenské mestá a obce. My sme takou typickou ukážkou, že viac nás poznajú v zahraničiach ako na Slovensku. Ja som veľmi rád, že ZMOS nám dal tú možnosť dôverovať nám a my sme práve tí, ktorí nesklameme.

Ďakujem za rozhovor. Nejaké slová na záver?

My nepoužívame zelenú farbu nato, aby sme boli zelení. Mnohokrát sme sa vyhranili proti prehnaným tvrdenia, nakoľko používame zásadne len exaktné dáta. Zastavte sa u nás, pochopíte, že sme naozaj iní. Teším sa a pozývam všetkých, ktorých zaujíma táto téma.

