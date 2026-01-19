Európska únia môže uvaliť na USA clá vo výške 93 miliárd eur pre Trumpove poznámky o Grónsku

Európska únia zvažuje zavedenie rozsiahlych obchodných opatrení voči Spojeným štátom vrátane ciel na tovar v hodnote až 93 miliárd eur, aby odradila prezidenta Donalda Trumpa od pokusu o prevzatie kontroly nad Grónskom, informoval denník Politico s odvolaním sa na osem diplomatov a predstaviteľov EÚ.
Možnosti boli prerokované počas nedeľňajšieho naliehavého trojhodinového stretnutia diplomatov z 27 krajín EÚ v Bruseli. Účastníci zdôraznili potrebu pripraviť reálne kroky pre prípad, že rokovania s Washingtonom neprinesú rýchly výsledok v priebehu budúceho týždňa.
Hranica už bola stanovená
Rozhovory boli narýchlo zorganizované po tom, čo americký prezident pohrozil zavedením 10-percentných ciel od 1. februára, ktoré sa od 1. júna zvýšia na 25 percent, pre šesť krajín EÚ plus Spojené kráľovstvo a Nórsko, ktoré považuje za prekážku svojim plánom na arktickom území.
„Je jasné, že už bola stanovená hranica a už bolo dosť,“ povedal jeden diplomat oboznámený s nedeľnými rokovaniami. „Ale momentálne diskutujeme o možnostiach – ak budú Trumpove clá zavedené, potom nebudeme diskutovať o tom, aké možnosti existujú, ale o tom, ktoré možnosti použijeme.“
„Obchodná bazuka“
Alternatívou by bolo použitie nástroja EÚ proti nátlaku (ACI), čo je „obchodná bazuka“ EÚ, ktorá je určená na penalizáciu krajín, ktoré využívajú svoje trhy ako nástroj geopolitického vydierania, uviedlo niekoľko predstaviteľov.
Viacerí predstavitelia uviedli, že táto možnosť je prísnejšia a vyvoláva výhrady u niektorých členských štátov. Podľa troch diplomatov vlády v tejto fáze nepoverili Európsku komisiu spustením ACI.