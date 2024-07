Puerto Nariño: Kolumbijské mestečko, ktoré zahanbuje európske metropoly

Puerto Nariño, malé mestečko v kolumbijskej Amazónii, je ukážkovým príkladom udržateľného života, ktorý zahanbuje aj najčistejšie európske metropoly. Toto mestečko, kde sú zakázané motorové vozidlá, ponúka unikátny pohľad na harmonický život s prírodou. Jeho ulice sú tak čisté, že by mohli konkurovať tým v Kodani.

Cesta do Puerto Nariño

Do mestečka sa dostanete z rušného prístaviska Leticia, kde nastúpite na loď do Puerto Nariño. Dvojhodinová plavba po Amazonke, ktorá je ohraničená Kolumbiou na jednej a Peru na druhej strane, je zážitkom sama o sebe. Po príchode do prístavu Puerto Nariño, na sútoku riek Amazonky a Loretoyaco, ste okamžite očarení pokojom a čistotou tohto mesta.

Experiment udržateľného života

Puerto Nariño je známe ako „prírodná kolíska Kolumbie“. V roku 2012 sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré bolo certifikované ako „udržateľná turistická destinácia“ ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu. Motorové vozidlá sú tu zakázané a jediným spôsobom dopravy je loď. Mesto má len dve registrované vozidlá: traktor na odvoz odpadu a sanitku pre núdzové situácie.

Harmónia s prírodou

Mestečko je domovom približne 6 000 obyvateľov, z ktorých 80 percent pochádza z domorodých etnických skupín Ticuna, Cocama a Yagua. Ich prítomnosť je cítiť na každom kroku, od extravagantných nástenných malieb po pútavé ručné práce. Lesklé strieborné odpadkové koše sú rozmiestnené na každom rohu, čo prispieva k čistote a poriadku. Miestni obyvatelia využívajú recyklovanú vodu a odpad je starostlivo spravovaný. Namiesto zvuku áut a dopravy tu počujete spev vtákov.

Puerto Nariño v Kolumbii. FOTO: www.gettyimages.com

Udržateľný turizmus

Od roku 2004 sa v meste aktívne rozvíja udržateľný turizmus. Už bývalý starosta Edilberto Suárez Pinto zaviedol množstvo opatrení na skrášlenie mesta a podporu turizmu v domorodých komunitách. V roku 2007 sa Puerto Nariño stalo pilotným modelom pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Kolumbii. Mesto má päť environmentálnych programov zameraných na správu vody, energie, pevného odpadu a znečistenia, ako aj ochranu flóry a fauny.

Kultúrne a ekologické centrá

Mesto je domovom nadácie Natütama, ktorá monitoruje miestnu divokú zver a poskytuje vzdelávacie programy o amazonskej ekológii. Domorodí sprievodcovia organizujú výlety za divou zverou do amazonského pralesa, ktoré sú veľkým lákadlom pre turistov. Tieto výlety ponúkajú možnosť pozorovať ružové delfíny a korytnačky v neďalekom jazere Tarapoto.

Domorodí obyvatelia Puerto Nariño praktizujú tradičné poľnohospodárstvo na malých pozemkoch nazývaných chagras. Pôda je obrábaná počas obdobia sucha a následne sa necháva regenerovať. Produkty z chagra sú predávané na každodennom trhu pri nábreží. Miestni obyvatelia pestujú a predávajú cibuľu, chilli, tekvicu, banány, papáje a mango. Súčasťou miestnej ekonomiky je tiež rybárstvo.

Zážitky pre turistov

Turisti môžu v Puerto Nariño zažiť autentický domorodý život. Môžu sa stretnúť s tradičným tancom, ochutnať typické jedlá, vypočuť si mýty a legendy a zúčastniť sa environmentálnych workshopov. Mestečko ponúka aj možnosť plávania v jazerách, výstup na drevenú vyhliadkovú vežu s panoramatickým výhľadom a tiež máte možnosť vychutnať si miestnu zmrzlinu vyrobenú z tropického ovocia.