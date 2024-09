Ktoré sú najekologickejšie mestá sveta?

Existuje mnoho spôsobov, ako žiť ekologickejšie. Jestvuje množstvo miest, ktoré prijali rôzne opatrenia na podporu ekologickejšieho života, ako je energetická účinnosť, nižšie emisie, recyklačné programy, obnoviteľné zdroje energie, lepšia kvalita ovzdušia a ďalšie. Portál The Round up vytvoril zoznam ktoré sem patria.

Kodaň, Dánsko

Kodaň je hodnotená ako ekologicky najpriateľskejšie mesto v Európe. Väčšina obyvateľov sa podieľa na recyklačnom programe, vďaka čomu je recyklovaných viac ako polovica odpadov. Dánsko generuje približne polovicu svojej elektrickej energie z veternej energie, čo je najvyššie percento na svete.

Občania Kodane sú tiež aktívne podporovaní v používaní bicyklov namiesto áut, s cieľom stať sa najlepším cyklistickým mestom na svete. Mesto disponuje rozsiahlym systémom verejnej dopravy vrátane metra, železnice a autobusov. Stavebné normy v Dánsku sú vysoké a Kodaň má niektoré z najenergeticky najúčinnejších budov na svete. Väčšina novostavieb sa uskutočňuje na hnedých plochách, čo umožňuje zachovať verejné otvorené priestory.

Copenhagen downtown city skyline, cityscape of Denmark

Štokholm, Švédsko

Štokholm patrí medzi najekologickejšie mestá v Európe, pričom úctyhodných 68 % obyvateľov dochádza do práce na bicykli alebo pešo. V meste je minimálny ťažký priemysel a väčšina ľudí pracuje v sektore služieb. Viac ako 60 % spotrebovanej elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Mesto tiež aplikuje energeticky účinné stavebné normy, čo znižuje celkovú spotrebu energie. Tieto opatrenia zabezpečujú, že mesto má veľmi nízke emisie CO2 a patrí medzi mestá s najlepšou kvalitou ovzdušia v Európe. Štokholm má tiež chránené zelené plochy, pričom viac ako 80 % obyvateľov mesta má prístup k parku alebo inej zelenej ploche do piatich minút chôdze.

Stockholm, Sweden. Scenic summer sunset view with colorful sky of the Old Town architecture in Sodermalm district

Reykjavík, Island

Reykjavík je známy svojím využívaním geotermálnej a hydroenergie, vďaka čomu patrí medzi málo miest na svete, ktoré sú takmer úplne závislé od obnoviteľných zdrojov energie a nevyužívajú takmer žiadne fosílne palivá.

Mesto využíva teplo z vulkanických horúcich prameňov a čistú vodu priamo z prírodných zdrojov, čo predstavuje jednu z najčistejších a najchutnejších pitných vôd na svete.

Doprava v meste zahŕňa vodíkové autobusy a podporuje sa chôdza a bicyklovanie. Reykjavík tiež poskytuje bezplatné parkovanie pre elektrické vozidlá ako súčasť iniciatívy na boj proti klimatickým zmenám.

Reykjavik the capital city of Iceland above view from Perlan.

Helsinki, Fínsko

Helsinki sú známe svojou vysokou mierou recyklácie, ktorá dosahuje približne 65 %. Mesto disponuje podzemným systémom vykurovania a chladenia pod parkom Esplanade, ktorý umožňuje efektívne využívanie odpadového tepla.

Vo štvrti Viikki, ktorá je vyhradená pre zelené technológie, sa využíva solárna energia a systémy veternej energie. Veľká časť príjmov z cestovného ruchu prispieva k tomu, že viac ako tri štvrtiny hotelových izieb v meste spĺňajú prísne environmentálne normy.

Helsinki cityscape with Helsinki cathedral and Market square, Finland

Zürich, Švajčiarsko

Zürich má jednu z najnižších uhlíkových stôp na svete, pričom približne 80 % elektrickej energie je získavané z vodných elektrární a solárnych panelov. Mesto má nízku produkciu odpadu na obyvateľa a vysokú mieru recyklácie, čo znižuje množstvo odpadu na skládkach.

Viedeň, Rakúsko

Viedeň sa vyznačuje vysokým environmentálnym povedomím a udržateľným rozvojom, a ponúka rozsiahly systém zdieľania bicyklov pre miestnych obyvateľov aj turistov, s viac ako 20 000 požičaných bicyklov. Mesto taktiež spravuje obrovské množstvo vyhradených zelených plôch.

Zurich, Switzerland – June 10, 2017: Shopping promenade called Bahnhofstrasse, inner city of Zurich. Tram / train with swiss flag in front.

Paríž, Francúzsko

Paríž je významným lídrom v ekologických postupoch s rozsiahlym recyklačným programom zameraným na recykláciu aspoň polovice domácností.

Mesto má tiež veľký počet zelených plôch a podporuje spoločné využívanie automobilov, bicyklov a verejnej dopravy na zníženie znečistenia ovzdušia. Nedávno bolo zrušených 140 000 parkovacích miest s cieľom znížiť dopravu a podporiť ekologičkejší životný štýl.

Paris, France-06 07 2023: Group of people riding bicycles in a street of Paris, France.

Amsterdam, Holandsko

Amsterdam je jedným z najekologickejších miest v Európe, kde sa od nových budov vyžaduje inštalácia veľkých solárnych panelov. Mesto má rozsiahly recyklačný program a je známe svojimi cyklotrasami, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov a prispievajú k udržateľnému životnému prostrediu.