Dánska vláda začne okamžite posilňovať vojenskú prítomnosť v Grónsku

Dánsko od stredy posilňuje svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku. Oznámilo to ministerstvo obrany len krátko pred začiatkom rokovaní vo Washingtone, ktoré súvisia s vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom prevzatí kontroly nad týmto autonómnym územím.
„Dánske ozbrojené sily od dnešného dňa nasadzujú kapacity a jednotky súvisiace s cvičeniami. V nasledujúcom období to povedie k zvýšenej vojenskej prítomnosti v Grónsku a jeho okolí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Prostredie sa zhoršuje
Podľa rezortu sa posilnenie prítomnosti dotkne lietadiel, plavidiel aj pozemných jednotiek a zapoja sa doň aj vojaci zo spojeneckých krajín NATO. Opatrenie má podľa Kodane reagovať na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie v Arktíde a rastúci strategický význam regiónu.
Vyhlásenie prichádza v čase zvýšeného napätia po tom, čo Trump opakovane označil americkú kontrolu nad Grónskom za nevyhnutnú pre národnú bezpečnosť USA a nevylúčil ani použitie sily. O budúcnosti ostrova majú v stredu rokovať predstavitelia Dánska, Grónska a Spojených štátov vo Washingtone.
Strategický význam
Grónsko má pre Spojené štáty aj NATO strategický význam pre svoju polohu v Arktíde, kde sa v dôsledku topenia ľadu otvárajú nové námorné trasy a rastie vojenská aktivita Ruska aj Číny.
USA na ostrove prevádzkujú vesmírnu základňu Pituffik, ktorá je kľúčová pre systém včasného varovania a sledovania balistických rakiet, pričom Washington dlhodobo tlačí na Dánsko, aby posilnilo obranu tohto autonómneho územia.