Takmer miliarda eur pre firmy. UniCredit a EIF posilňujú financovanie podnikov v regióne

Malé a stredné podniky v strednej a východnej Európe získajú v najbližších rokoch výrazne lepší prístup k financovaniu. UniCredit a Európsky investičný fond (EIF) podpísali novú dohodu v rámci programu InvestEU, ktorá umožní poskytnúť nové úvery až do výšky 890 miliónov eur. Ide o najväčšiu transakciu so zárukou InvestEU, akú EIF doteraz schválil, čím sa výrazne prehlbuje a viac než zdvojnásobuje existujúce partnerstvo oboch inštitúcií v regióne.
Podpora udržateľnosti, inovácií a digitalizácie
Základom novej iniciatívy je dodatočná záruka InvestEU vo výške 445 miliónov eur, ktorá rozširuje rámec tzv. neobmedzenej zastrešujúcej záruky zavedenej už v roku 2023. Vďaka jej predĺženiu do konca roka 2027 budú môcť malé a stredné podniky v siedmich krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku, čerpať nové financovanie za priaznivejších podmienok.
Nástroj má firmám priniesť konkurencieschopnejšie úrokové sadzby, dlhšie splatnosti a nižšie nároky na zabezpečenie, čo je v období zvýšenej neistoty a prísnejších úverových kritérií kľúčové.
Podpora bude cielene smerovať najmä do projektov zameraných na udržateľnosť, inovácie a digitalizáciu, teda oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Výkonná riaditeľka Európskeho investičného fondu Marjut Falkstedt zdôraznila, že ide o praktický príklad toho, ako môže InvestEU fungovať vo veľkom meradle.
„Táto transakcia ukazuje, ako možno InvestEU využiť na dosiahnutie hmatateľného dopadu pre malé a stredné podniky v Európe. Významným rozšírením nášho partnerstva s UniCredit podporujeme tisíce podnikov v strednej a východnej Európe pri ich investíciách do udržateľnosti, inovácií a digitálnej transformácie,“ uviedla Falkstedt s tým, že vysoké čerpanie predchádzajúcej záruky potvrdilo silný dopyt po tomto type financovania.
Význam malých a stredných podnikov
Na význam dohody upozorňuje aj samotná UniCredit. Podľa Teodory Petkovej, riaditeľky UniCredit pre strednú a východnú Európu, malé a stredné podniky síce tvoria chrbtovú kosť ekonomiky, no ich rozvoj často naráža na obmedzený prístup k zdrojom.
„Malé a stredné podniky v krajinách EÚ CEE zamestnávajú viac ako 65 percent ľudí v regióne a vytvárajú viac ako 55 percent ekonomickej hodnoty, no niektoré z ich ambícií stále presahujú prístup k dostupnému financovaniu,“ upozornila Petkova. Rozšírenie partnerstva s EIF má podľa nej priniesť podnikateľom konkrétne výhody a umožniť im investovať a rásť rýchlejšie.
Nová dohoda nadväzuje na dlhodobú spoluprácu UniCredit so skupinou EIB, ktorá za posledné desaťročie priniesla viac ako desať nástrojov zdieľania rizika a portfóliových záruk. Vďaka nim získalo financovanie viac ako 13-tisíc podnikov v objeme presahujúcom 2,6 miliardy eur.
Aktuálna transakcia tak nielen reaguje na potreby firiem v regióne, ale zároveň potvrdzuje, že kombinácia verejných záruk a bankového financovania môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov na podporu rastu, inovácií a ekonomickej stability v strednej a východnej Európe.