Ryanair zvažuje obmedzenie letov v Belgicku pre „stupídne“ dane

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair v stredu oznámila, že zvažuje obmedzenie letov v Belgicku, najmä na letisku Charleroi, ktoré je jej kľúčovým európskym uzlom. Dôvodom sú podľa nej „stupídne“ dane zavádzané belgickými úradmi.
„Mimoriadne na stupidite belgickej vlády je, že prišla s vizionárskym nápadom zvyšovať dane pre cestujúcich v čase, keď takmer všetky ostatné európske krajiny rušia cestovné a environmentálne dane,“ povedal šéf Ryanairu Michael O’Leary novinárom v Bruseli.
Poukázal pritom na štáty ako Maďarsko, Slovensko či Švédsko, ktoré podľa neho dane znižujú s cieľom podporiť rast.
Znižovanie kapacity
Letisko Charleroi požaduje zavedenie poplatku tri eurá za každého odlietajúceho cestujúceho. O’Leary varoval, že lietadlá, pracovné miesta aj cestujúci sa môžu presunúť do krajín, ktoré dane rušia a znižujú letiskové poplatky. Ryanair avizoval, že do konca roka 2026 zníži kapacitu na letisku Charleroi o 1,1 milióna miest.
Vláda mlčí
Aerolínie uviedli, že v roku 2025 prepravila v Belgicku 11,6 milióna cestujúcich, pričom tento počet by mohol klesnúť približne o desať percent, ak mesto Charleroi daň zavedie.
Belgická vláda zároveň v roku 2025 zvýšila dane v leteckej doprave aj na národnej úrovni v rámci snahy o konsolidáciu verejných financií. Úrad premiéra Barta De Wevera sa k veci odmietol vyjadriť.