Ústavný súd prijal návrh poslancov týkajúci sa vykurovania a teplej vody na ďalšie konanie

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 14. januára 2026 rozhodol o návrhu 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy SR.
Poslanci žiadali preskúmanie súladu § 8 ods. 4 a 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z. s Ústavou SR, Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
Vyhláška upravuje teplotu teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, vykurovanie, a množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla. Ústavný súd návrh prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.