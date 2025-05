Európsky parlament podporil zjednodušenie pravidiel CO2 ciel pre dovozcov

Európsky parlament vo štvrtok schválil návrh na zjednodušenie pravidiel v rámci mechanizmu uhlíkového vyrovnania na hraniciach (CBAM). Tento krok má za cieľ znížiť byrokraciu pre malé firmy a jednotlivcov bez toho, aby sa znížila efektivita opatrení proti úniku uhlíka z Európskej únie.

Aký je účel mechanizmu uhlíkového vyrovnania na hraniciach?

Mechanizmus CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), zavedený v roku 2023, bol navrhnutý s cieľom obmedziť tzv. únik uhlíka – fenomén, keď firmy presúvajú výrobu do krajín s menej prísnymi klimatickými predpismi, aby sa vyhli prísnym európskym pravidlám.

Tento systém vyžaduje, aby dovozcovia tovarov s vysokými emisiami CO2, ako sú železo, oceľ, hliník, cement a hnojivá, zaplatili rozdiel medzi cenou uhlíka v krajine pôvodu a cenou uhlíka v EÚ.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Zníženie administratívnej záťaže

Hoci CBAM slúžil ako nástroj na ochranu klímy, čelil rýchlej kritike zo strany podnikov, ktoré ho označovali za administratívne náročný a komplikovaný. Európska komisia preto vo februári navrhla zmenu – obmedziť CBAM len na podniky, ktoré ročne dovážajú viac ako 50 metrických ton určených tovarov.

Podľa návrhu komisie by až 90 % dovozcov – prevažne malé firmy a jednotlivci – boli oslobodení od povinnosti platiť uhlíkový rozdiel. Napriek tomu by systém naďalej pokrýval 99 % emisií z týchto dovozov, čím by si zachoval svoj ekologický dopad.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Jeho funkcia bude zachovaná

Zákonodarcovia zhromaždení v Bruseli návrh jednoznačne podporili – 564 poslancov hlasovalo za, iba 20 bolo proti a 12 sa zdržalo. Parlament zároveň uistil, že CBAM si aj po reforme zachová svoju funkciu ochrany klímy.

Taliansky poslanec Antonio Decaro, ktorý má reformu na starosti, označil CBAM za „kľúčový nástroj na obmedzenie úniku uhlíka a podporu klimatických opatrení mimo Európskej únie.“ Dodal, že systém bude naďalej plniť svoje ciele aj po navrhovaných zmenách.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Čo bude ďalej?

Nasledujúcim krokom bude začatie rokovaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi, ktoré určia finálne detaily reformy CBAM. Cieľom je nájsť rovnováhu medzi ekologickými ambíciami a ekonomickou realitou európskych dovozcov.