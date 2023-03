Europoslanci podporujú zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov, cieľom je prispieť k oblasti klimatickej neutrality

Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) v stredu schválil svoj postoj k revízii legislatívneho rámca EÚ o emisiách fluórovaných skleníkových plynov (F-plynov). Poslanci sú za ambiciózne zníženie emisií F-plynov s cieľom ďalej prispieť k cieľu Európskej únie (EÚ) v oblasti klimatickej neutrality. Parlament o tom informuje v tlačovej správe.

Sprísnenie nových požiadaviek

Členovia výboru chcú sprísnenie nových požiadaviek navrhovaných Európskou komisiou, ktoré zakazujú uvádzanie výrobkov obsahujúcich F-plyny na jednotný trh. Text tiež pridáva zákaz používania F-plynov pre sektory, kde je technologicky a ekonomicky možné prejsť na alternatívy, ktoré tieto skleníkové plyny nepoužívajú, ako je chladenie, klimatizácia, tepelné čerpadlá a elektrické rozvádzače. Cieľom týchto krokov je urýchliť inovácie a vývoj riešení šetrnejších voči klíme a poskytnúť istotu spotrebiteľom a investorom.

Správa tiež zahŕňa zavedenie strmšej trajektórie postupného obmedzovania fluórovaných uhľovodíkov (HFC) uvádzaných na trh EÚ od roku 2039 a nulový cieľ týchto látok do roku 2050. Postupné ukončenie výroby a spotreby HFC v EÚ by zosúladilo tieto aktualizované pravidlá s cieľom Únie v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.

Podľa poslancov by Komisia mala dôsledne monitorovať vývoj na trhu v kľúčových sektoroch, akými sú tepelné čerpadlá a polovodiče, pričom by mala zabezpečiť, aby postupné vyraďovanie HFC neohrozilo ciele zavádzania tepelných čerpadiel RePowerEU, keďže priemysel musí pracovať na nahradení HFC prírodnými alternatívami.

Administratívne pokuty

Poslanci tiež navrhujú ďalšie kroky proti nelegálnemu obchodu s danými plynmi a navrhujú minimálne administratívne pokuty za nedodržiavanie. Colné orgány by podľa nich mali zadržiavať a konfiškovať F-plyny dovážané alebo vyvážané v rozpore s pravidlami, tak aby to bolo v súlade so smernicou o trestných činoch proti životnému prostrediu.

Správa má byť prijatá počas plenárneho zasadnutia 29. – 30. marca 2023 a bude predstavovať rokovaciu pozíciu europarlamentu s vládami EÚ o konečnej podobe legislatívy.