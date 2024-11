Emisie sklenníkových plynov sa približujú k ďalšiemu rekordu

V čase, keď Zem zažíva bezprecedentné teplotné rekordy, prichádza znepokojujúca správa o ďalšom náraste emisií skleníkových plynov. Podľa najnovších údajov Global Carbon Project, medzinárodného tímu vedcov sledujúcich globálne emisie, sa v roku 2024 očakáva vypustenie 37,4 miliardy metrických ton oxidu uhličitého do atmosféry.

Tento objem predstavuje nárast o 0,8% v porovnaní s rokom 2023 a je o 300 miliónov ton vyšší ako v predchádzajúcom roku. Hlavným zdrojom tohto nárastu je pokračujúce spaľovanie fosílnych palív.

Situácia je o to alarmujúcejšia, že podľa viacerých správ Organizácie Spojených národov by svet mal znížiť emisie o 42% do roku 2030, aby mal reálnu šancu udržať globálne otepľovanie pod hranicou 1,5°C, ktorá bola stanovená Parížskou dohodou.

Napriek urgentnej potrebe redukovať emisie na zmiernenie klimatických zmien, výskumníci konštatujú, že zatiaľ neexistujú žiadne náznaky dosiahnutia vrcholu v emisiách CO2 z fosílnych palív.

Tento trend naznačuje, že globálne úsilie o zníženie emisií zatiaľ nie je dostatočné na odvrátenie najhorších scenárov klimatickej krízy.