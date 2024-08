Eko inovácia: Solárne panely na historických budovách sú skutočnosťou

Vzhľadom na rastúcu potrebu ekologickej energie boli mnohé historické budovy v Európe vybavené solárnymi panelmi pomocou inovatívnych a kreatívnych techník, referuje portál Euronews.

Guggenheimovo múzeum v španielskom Bilbau práve nainštalovalo na svoju strechu 300 solárnych panelov, čo je súčasťou jeho záväzku dosiahnuť do roku 2030 klimatickú neutralitu.

Fotovoltaická inštalácia s výkonom 80 kW ušetrí približne 5 % spotreby elektrickej energie múzea a dodá dostatok energie na osvetlenie jeho výstavných sál.

Aby sa zachovala architektonická integrita ikonickej stavby, bolo potrebné starostlivo vybrať a schváliť farbu a dizajn panelov.

