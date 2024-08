Budú horúčavy v Európe pokračovať až do jesene?

Veľká časť Európy sa v posledných dňoch piekla, pretože kontinent čelí poslednej zo série horúčav. Mnohí si kladú otázku, kedy sa neznesiteľne teplé počasie skončí.

Takmer celé Francúzsko zaznamenalo niekoľko dní výstrahy pred vysokými teplotami, pričom teplomery v celej krajine vystúpili nad 30 °C.

Taliansko sa od polovice júna zmieta v takmer nepretržitých vlnách horúčav. V niektorých častiach krajiny sa očakávajú rekordné teploty nad 40 °C. Úrady v pondelok vyhlásili oranžovú pohotovosť v súvislosti s horúčavami v 40 departementoch, pričom v utorok ráno ich zostalo len deväť.

Mestské nemocnice tiež zaznamenali 20-percentný nárast počtu ľudí, ktorí vyhľadali pohotovostnú starostlivosť pre choroby súvisiace s teplom.

Španielsko od piatku bojuje s pravdepodobne najintenzívnejšou vlnou horúčav tohto leta. Národná meteorologická organizácia Aemets uviedla, že v oblastiach Andalúzie a severovýchodu môžu teploty prekročiť 40 °C.

Hoci sa očakáva, že toto obdobie extrémnych horúčav sa pre mnohých do konca týždňa skončí, nemusí to byť ešte koniec tohtoročných vysokých teplôt. Tu sú predpovede odborníkov.

V najbližších dňoch by sa niektorí obyvatelia Európy mohli dočkať úľavy, pretože vlna horúčav začína ustupovať. Vo východných a južných častiach kontinentu však podmienky pretrvajú.

„Takže vrchol súčasného obdobia veľmi vysokých horúčav je v podstate 12. a 13. augusta v západnej Európe, pričom od stredy sa očakáva postupné ochladzovanie,“ hovorí Lars Lowinski, meteorológ pre Weather & Radar.

„Medzitým vo východnej a najmä juhovýchodnej časti Európy budú počas tohto víkendu panovať vyššie teploty, ako je priemer.“