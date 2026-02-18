Petra Vlhová ide dnes na olympiáde slalom, v prvom kole má číslo 23 a Shiffrinová sedmičku / ONLINE - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide dnes (v stredu 18. februára) na olympiáde slalom žien, prvé kolo je na programe od 10.00 a druhé potom o 13.30. Skúsená Liptáčka má štartové číslo 23 a Američanka Mikaela Shiffrinová pôjde v úvodnom kole siedma. Trať úvodného kola postaví Klaus Mayrhofer.
Slováci na olympiáde (program a výsledky - streda 18. február): Hokej proti Nemecku, Petra Vlhová a biatlon - FOTO
Zimná olympiáda – slalom žien na ZOH 2026 Miláno/Cortina
1. kolo (online od 10.00):
- Petra Vlhová má štartové číslo 23. a Katarína Šrobová 69.
Štartová listina (elitná pätnástka):
- 1. Lara Colturiová (Alb), 2. Paula Moltzanová (USA), 3. Camille Rastová (Švaj.), 4. Katharina Truppeová (Rak.), 5. Wendy Holdenerová (Švaj.), 6. Lena Dürrová (Nem.), 7. Mikaela Shiffrinová (USA), 8. Katharina Huberová (Rak.), 9. Sara Hectorová (Švéd.), 10. Emma Aicherová (Nem.), 11. Zrinka Ljutičová (Chorv.), 12. Anna Swennová Larssonová (Švéd.), 13. Cornelia Öhlundová (Švéd.), 14. Melanie Mellardová (Švaj.), 15. Marion Chevrierová (Franc.) … v štartovej listine je celkovo 95 lyžiarok
Petra Vlhová v slalome obhajuje zlatú medailu, ale kým do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýbala viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas pretekov Svetového pohára v Jasnej.
Kedy na olympiáde ide Petra Vlhová slalom a Andreas Žampa obrovský slalom? (zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 - program a výsledky)
Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) sa do súťažného kolotoča vrátila 10. februára pod piatimi kruhmi, ale nedokončila slalomovú časť tímovej súťaže žien, ale v strednej časti trate ju z hry vyradil špicar.
Vlhová je späť! Vrátila sa špicarom na ZOH 2026 v slalomovej časti tímovej súťaže žien, žiarila šťastím. Shiffrinová bez medaily - FOTO
Vlhová nedokončila slalom v tímovej kombinácii, ale nespadla. Wolnerová pre SITA: Vyskúšala si pretekové nastavenie, nabudúce to bude lepšie - FOTO
„Úžasný pocit, veľmi som sa tešila a bola som šťastná, že môžem. Bola som nadšená, že tu môžem byť. Škoda, že som neprišla do cieľa, ale o to tu vôbec nešlo. Som šťastná, že som späť. Cítila som sa dobre, koleno bolo tiež v pohode. Ak by nebolo, neštartovala by som. Teším sa na ďalšie preteky,“ komentovala svoj súťažný návrat Vlhová v prenose STVR.