Petra Vlhová ide dnes na olympiáde slalom, v prvom kole má číslo 23 a Shiffrinová sedmičku / ONLINE - FOTO

Slalom žien na ZOH 2026 Miláno/Cortina, v ktorom štartuje aj obhajkyňa zlata Petra Vlhová.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v rámci tímovej súťaže žien na zimnej olympiáde. Cortina d'Ampezzo, 10. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide dnes (v stredu 18. februára) na olympiáde slalom žien, prvé kolo je na programe od 10.00 a druhé potom o 13.30. Skúsená Liptáčka má štartové číslo 23 a Američanka Mikaela Shiffrinová pôjde v úvodnom kole siedma. Trať úvodného kola postaví Klaus Mayrhofer.

Zimná olympiáda – slalom žien na ZOH 2026 Miláno/Cortina

1. kolo (online od 10.00):

  • Petra Vlhová má štartové číslo 23. a Katarína Šrobová 69.

Štartová listina (elitná pätnástka):

  • 1. Lara Colturiová (Alb), 2. Paula Moltzanová (USA), 3. Camille Rastová (Švaj.), 4. Katharina Truppeová (Rak.), 5. Wendy Holdenerová (Švaj.), 6. Lena Dürrová (Nem.), 7. Mikaela Shiffrinová (USA), 8. Katharina Huberová (Rak.), 9. Sara Hectorová (Švéd.), 10. Emma Aicherová (Nem.), 11. Zrinka Ljutičová (Chorv.), 12. Anna Swennová Larssonová (Švéd.), 13. Cornelia Öhlundová (Švéd.), 14. Melanie Mellardová (Švaj.), 15. Marion Chevrierová (Franc.) …  v štartovej listine je celkovo 95 lyžiarok

Fotogaléria k článku:

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
10 fotografií v galérii
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina

Petra Vlhová v slalome obhajuje zlatú medailu, ale kým do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýbala viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas pretekov Svetového pohára v Jasnej.

Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) sa do súťažného kolotoča vrátila 10. februára pod piatimi kruhmi, ale nedokončila slalomovú časť tímovej súťaže žien, ale v strednej časti trate ju z hry vyradil špicar.

„Úžasný pocit, veľmi som sa tešila a bola som šťastná, že môžem. Bola som nadšená, že tu môžem byť. Škoda, že som neprišla do cieľa, ale o to tu vôbec nešlo. Som šťastná, že som späť. Cítila som sa dobre, koleno bolo tiež v pohode. Ak by nebolo, neštartovala by som. Teším sa na ďalšie preteky,“ komentovala svoj súťažný návrat Vlhová v prenose STVR.

Viac k osobe: Katarína ŠrobováMikaela ShiffrinováPetra Vlhová
Okruhy tém: Cortina d'Ampezzo Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zjazdové lyžovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk