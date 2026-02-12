Pohroma favoritiek v super G, zlato pre Talianku Brignoneovú. Slovenka na 21. mieste

Ester Ledecká ani Breeze Johnsonová nedošli do cieľa super G žien na ZOH 2026.
ZOH 2026: Super G žien
Federica Brignoneová vyhrala super G žien na ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo. Foto: SITA/AP
Federica Brignoneová sa stala nečakanou olympijskou víťazkou v superobrovskom slalome žien na ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo.

Skúsená 35-ročná Talianka sa najlepšie vyrovnala s nástrahami trate aj počasia na Olimpia delle Tofane a po jednej striebornej a dvoch bronzových medailí na predchádzajúcich dvoch zimných hrách sa konečne dočkala vytúženého zlata.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Najväčší úspech si pripísala necelý rok po ťažkom zranení na konci minulej sezóny. Brignoneová zvíťazila s náskokom 41 stotín sekundy pred Francúzkou Romane Miradoliovou a 52 stotín pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou.

Jančová nad 5 sekúnd

Vo výsledkovej listine sa objavila aj Slovenka Rebeka Jančová na 21. priečke. Za víťazkou Brignoneovou zaostala o 5 sekúnd a 10 stotín. Náročné preteky nedokončilo až 17 lyžiarok, klasifikovaných bolo 26 pretekárok.

Pohromou favoritiek sa skončil superobrovský slalom žien v Cortine d´Ampezzo. Z prvej desiatky pretekárok v štartovnej listine došli do cieľa iba štyri. Ako prvá vypadla Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, nasledoval predčasný koniec Rakúšanky Mirjam Puchnerovej a tiež ďalšej nemeckej favoritky Emmy Aicherovej.

Ledecká to neustála

Do cieľa nedošla ani olympijská šampiónka z Pjongčangu 2018 Češka Ester Ledecká a po nej tiež aktuálna šampiónka z Cortiny v zjazde Američanka Breeze Johnsonová a tiež Talianka Sofia Goggiová.

Ledecká po 5. mieste v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu neuspela ani v super G v alpskom lyžovaní.

„Na trojitej vlne traverzu tesne pred cieľom sa dostala do záklonu a po ďalšom skoku sa ocitla na boku. Podľa správ z jej tímu Ester nebola pred pretekmi zdravotne v poriadku a štartovať mohla len vďaka injekciám proti bolesti chrbta,” napísal web iDnes.cz.

