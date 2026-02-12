Pohroma favoritiek v super G, zlato pre Talianku Brignoneovú. Slovenka na 21. mieste

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Federica Brignoneová sa stala nečakanou olympijskou víťazkou v superobrovskom slalome žien na ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo.
Skúsená 35-ročná Talianka sa najlepšie vyrovnala s nástrahami trate aj počasia na Olimpia delle Tofane a po jednej striebornej a dvoch bronzových medailí na predchádzajúcich dvoch zimných hrách sa konečne dočkala vytúženého zlata.
Vlhová nedokončila slalom v tímovej kombinácii, ale nespadla. Wolnerová pre SITA: Vyskúšala si pretekové nastavenie, nabudúce to bude lepšie - FOTO
Najväčší úspech si pripísala necelý rok po ťažkom zranení na konci minulej sezóny. Brignoneová zvíťazila s náskokom 41 stotín sekundy pred Francúzkou Romane Miradoliovou a 52 stotín pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou.
Shiffrinová na olympiáde nenašla spôsob ako zrýchliť. Výhovorky nehľadá - VIDEO, FOTO
Jančová nad 5 sekúnd
Vo výsledkovej listine sa objavila aj Slovenka Rebeka Jančová na 21. priečke. Za víťazkou Brignoneovou zaostala o 5 sekúnd a 10 stotín. Náročné preteky nedokončilo až 17 lyžiarok, klasifikovaných bolo 26 pretekárok.
Pohromou favoritiek sa skončil superobrovský slalom žien v Cortine d´Ampezzo. Z prvej desiatky pretekárok v štartovnej listine došli do cieľa iba štyri. Ako prvá vypadla Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, nasledoval predčasný koniec Rakúšanky Mirjam Puchnerovej a tiež ďalšej nemeckej favoritky Emmy Aicherovej.
Prvú medailu na olympiáde pre Česko vybojovala Maděrová, obhajkyňa zlata Ledecká vypadla už vo štvrťfinále
Ledecká to neustála
Do cieľa nedošla ani olympijská šampiónka z Pjongčangu 2018 Češka Ester Ledecká a po nej tiež aktuálna šampiónka z Cortiny v zjazde Američanka Breeze Johnsonová a tiež Talianka Sofia Goggiová.
Ledecká po 5. mieste v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu neuspela ani v super G v alpskom lyžovaní.
Švajčiari majú kráľa rýchlosti. Von Allmen po zjazde a tímovej súťaži vyhral aj super-G - FOTO
„Na trojitej vlne traverzu tesne pred cieľom sa dostala do záklonu a po ďalšom skoku sa ocitla na boku. Podľa správ z jej tímu Ester nebola pred pretekmi zdravotne v poriadku a štartovať mohla len vďaka injekciám proti bolesti chrbta,” napísal web iDnes.cz.