Skvelá správa pre fanúšikov! Vlhová sa na ZOH 2026 v Taliansku predstaví aj v tímovej súťaži žien

Na súťažnom svahu sa Petra Vlhová predstaví 10. aj 18. februára.
Petra Vlhová
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: archívne, SITA/AP
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Dobrá správa pre slovenských fanúšikov. Skúsená lyžiarka Petra Vlhová nebude na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzou štartovať iba v slalome, v ktorom obhajuje zlato z Pekingu 2022.

Tridsaťročná Liptáčka v sobotu na sociálnych sieťach totiž prezradila, že je práve na ceste do dejiska ZOH a chystá sa na štart v tímovej súťaži žien. V hre tak bude už v utorok 10. februára.

„Idem do Cortiny na svoje štvrté olympijské hry. Už sú to dva roky, čo som naposledy pretekala. Už sa neviem dočkať, kedy budem opäť štartovať a reprezentovať svoju krajinu. Budem súťažiť v tímovej kombinácii a slalome. Poďme na to,“ napísala Vlhová.

V uvedenom termíne je na programe zjazd žien o 10.30 h, slalomová časť príde na rad o 14.00 h. A to bude príležitosť pre Vlhovú.

Potom bude mať špecialistka na slalom či obrovský slalom pauzu na tréningy aj regeneráciu, keďže slalom žien je naplánovaný až na stredu 18. februára.

Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
