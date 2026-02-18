Vlhová sa vrátila, druhým kolom si polepšila na konečné 20 miesto. Wolnerová pre SITA: Človek si od toho odvykne a to je potom cítiť - FOTO

Čo sa týka budúcnosti v Európskom či Svetovom pohári v alpskom lyžovaní, tak Slovensko má mladých pretekárov, ktorí sa môžu vypracovať.
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v prvom kole slalomu na zimnej olympiáde. Cortina d'Ampezzo, 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová úspešne absolvovala obe jazdy slalomu žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Najdôležitejšou správou je, že dokončila obe kolá. Výsledok je v tomto prípade druhoradý.

Druhé kolo skúsená Liptáčka odštartovala a výkonom nesklamala, v poradí sa dokonca posunula o 9 priečok nahor na 20. pozíciu.

Bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) si všimla rovnaké črty oboch jázd Liptáčky s tým, že nevie ísť na 100 percent.

„Nevie, čo čakať. Technika bola dobrá, ale chýba nasadenie, ťah na bránku – to, čo nenatrénujete. Preteky sú iné, nie je vyjazdená. Bolo to vidieť, ale nerobila veľké chyby, ale ten ťah…“ uviedla exkluzívne pre agentúru SITA.

Jana Gantnerová
Jana Gantnerová počas pondeľňajších pretekov, ktoré nedokončila. Foto: SITA/AP

Wolnerová priznala, že tipovala, že Vlhová skončí niekde od 10. do 15. miesta. „Prekvapilo ma, že to takto zajazdila. Čakala som, že sa pustí, no bolo to mierne akoby pribrzdenejšie,“ opísala s tým, že podobný prípad je Federica Brignoneová, ktorá však vynechala kratší čas mimo svahov a mala tak živo v pamäti, ako to funguje na trati.

„Človek si od toho odvykne a to je potom cítiť. Nesúťažila dva roky. Ale verím, že bude pokračovať. Stále ju to baví, aj to spomínala. Tentoraz to nebolo nejaké hviezdne umiestnenie v porovnaní s predošlými výsledkami,“ priblížila bývalá lyžiarka pre SITA.

Čo sa týka víťazky Mikaely Shiffrinovej, tak si všimla jednu zaujímavosť. Po 1. kole nerobila s novinármi rozhovory, zrejme sa Američanka chcela sústrediť len na seba a nechcela nejaké nepríjemné otázky – pre jej psychiku to bolo dobré rozhodnutie.

„Určite však bola pod tlakom. Išla fantasticky a naplno, postrážila si hornú pasáž a krásne to dokázala dojazdiť. Je to jednoducho svetová aj olympijská šampiónka v slalome,“ nešetrila slovami chvály Wolnerová na americkú superhviezdu, ktorí získala prvé zlato od ZOH 2018.

Na ZOH súťažili štyria Slováci – Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová a Andreas Žampa. Liptáčka nedosiahla výsledok, ktorý fanúšikovia čakali, ale najmä nespadla a šlo skôr o jej návrat.

„Škoda, že Andreas neodjazdil druhé kolo tak ako prvé a spadol trochu nižšie. Je to však pekný výsledok. Jančová bola 21. v super-G, čo nie je jej disciplína. Nezahanbila našu krajinu, jazdila s hrdosťou. Šrobová robila veľké chyby v kombinácii v zjazde, skoro vypadla, ale došla do cieľa. Čas nebol dobrý, vypadnutím Vlhovej nemala žiadne umiestnenie. Je mladá, všetko má pred sebou – aj ďalšie ZOH. Má ďalšiu skúsenosť, vie, ako to tam chodí, pre mladých to je len dobré,“ priblížila Wolnerová pre agentúru SITA.

Čo sa týka budúcnosti v Európskom či Svetovom pohári v alpskom lyžovaní, tak Slovensko má mladých pretekárov, ktorí sa môžu vypracovať.

„Najmä najmladší Žampa – Teo. Čakám, že sa chytí. U Adama sa uvidí, ako dlho ešte vydrží. Nádejný slalomár Adam Nováček sa ešte musí prepracovať a potom môže pomýšľať na body v EP a SP. Jančová sa nikdy nekvalifikovala do 2. kola, mala kvalitné úseky, vie, na čo musí pracovať. V obrovskom slalome môže postúpiť do 2. kola. Peťa ešte nepovedala posledné slovo, vrátila sa a uvidí sa, čo bude,“ doplnila bývalá lyžiarka Wolnerová pre SITA.

