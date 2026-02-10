Vlhová nedokončila slalom v tímovej kombinácii, ale nespadla. Wolnerová pre SITA: Vyskúšala si pretekové nastavenie, nabudúce to bude lepšie - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na svahy po dvoch rokoch nesúťaženia po jej škaredom páde v domácich pretekoch obrovského slalomu v Jasnej 2024.
V tímovej kombinácii jej účasť zabezpečila reprezentačná kolegyňa Katarína Šrobová, ktorá dokončila zjazd na 26. miesto, čiže poslednom. Dva tímy však preteky nedokončili.
Chyba s komplikovanou kombináciou
Bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) pozorne sledovala návrat slovenskej superhviezdy k tomu, čo miluje. Opísala to ako „super zážitok“.
Liptáčka podľa expertky urobila chybu s komplikovanou kombináciou. Bolo na záludnom mieste, bránu predtým išla rýchlo, no zasekla sa jej noha a nezmestila sa do ďalšej. „Škoda toho. Chytili ju lyže. Avšak vyskúšala si to pretekové nastavenie. Pôsobila nervóznym dojmom, aj to spomínala, veď sa predsa len vrátila po dvoch rokoch. O niečo lepšie jej to pôjde nabudúce, teraz to bolo akoby na nečisto,“ uviedla Wolnerová exkluzívne pre SITA.
Čo sa týka prvého kola, a síce zjazdu, tak tam Katarína Šrobová urobila veľkú chybu, ktorá však bola spojená s veľkým tlakom. Súvisel s tým, že „musela“ svoju jazdu dokončiť, aby vôbec Vlhová mohla ísť na štart druhého kola – slalomu. „Škoda veľkej chyby. Mala pasáž, kde šla veľmi dobre. Bolo však očividné, že má rešpekt. Nebyť chyby, tak mohla mať lepší čas. Bola však dobre pripravená na túto zjazdovku,“ priblížila Wolnerová pre SITA.
Slalom v stredu 18. februára
Aké očakávania majú mať Slováci pred slalomom, ktorého by sa mala zúčastniť aj Vlhová? „Ani jej tím nevie, aké majú mať dojmy. My, fanúšikovia, jej môžeme len držať palce a želať, aby jej to vyšlo najlepšie, ako len vie.“
Kedy na olympiáde ide Petra Vlhová slalom a Andreas Žampa obrovský slalom? (zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 - program a výsledky)
Až osem tímov nedokázalo dokončiť slalom v tímovej kombinácii. Prečo? „Stavba trate rakúskeho trénera bola náročná, najmä tou prvou kombináciou, ktorá bol aj v českom stredisku Špindlerův Mlýn v poslednom slalome pred ZOH. Takisto aj podmienkami – v Cortine je 1 stupeň Celzia, sneh je mäkký a mokrý. Tým pádom sa ťažšie reaguje, preto mali pretekárky problémy,“ myslí si bývalá lyžiarka.
Vlhovej brat úprimne o šanciach jeho sestry: Možno to vyjde, možno nie. Môžeme len polemizovať, ako to dopadne - FOTO
Prekvapivý zvrat
Súťaž tímovej kombinácie prekvapivo patrila Rakúšankám Katharine Huberovej a Ariane Raedlerovej. Striebornú medailu si uchmatli Nemky Emma Aicherová a Kira Weidle-Winkelmannová.
Dvojica Breezy Johnsonová, ktorá získala zlato v zjazde, a Mikaela Shiffrinová, mala našliapnuté nedala na najvyšší stupienok, no až 15. najrýchlejší čas v slalome superhviezdy stačil „až“ na štvrté miesto o 0,06 sekundy za americkými kolegyňami Paulou Moltzanovou a Jacqueline Wilesovou, ktoré získali bronzový cenný kov.
Favoritky na zlato? Shiffrinová sa spojila s Johnsonovou a spolu sa predstavia v tímovej kombinácii žien - VIDEO, FOTO
„Boli to papierovo najsilnejšie lyžiarky a favoritky. Breezy má neuveriteľnú formu v rýchlostných disciplínach, Shiffrinová je zase v slalome vražedná. Avšak stačila malá chyba a boli by von,“ doplnila Wolnerová pre agentúru SITA.