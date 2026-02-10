Vlhová nedokončila slalom v tímovej kombinácii, ale nespadla. Wolnerová pre SITA: Vyskúšala si pretekové nastavenie, nabudúce to bude lepšie - FOTO

Petra Vlhová podľa expertky urobila chybu s komplikovanou kombináciou. Bolo na záludnom mieste, bránu predtým išla rýchlo, no zasekla sa jej noha a nezmestila sa do ďalšej.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v rámci tímovej súťaže žien na zimnej olympiáde. Cortina d'Ampezzo, 10. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na svahy po dvoch rokoch nesúťaženia po jej škaredom páde v domácich pretekoch obrovského slalomu v Jasnej 2024.

V tímovej kombinácii jej účasť zabezpečila reprezentačná kolegyňa Katarína Šrobová, ktorá dokončila zjazd na 26. miesto, čiže poslednom. Dva tímy však preteky nedokončili.

Chyba s komplikovanou kombináciou

Bývalá lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) pozorne sledovala návrat slovenskej superhviezdy k tomu, čo miluje. Opísala to ako „super zážitok“.

Liptáčka podľa expertky urobila chybu s komplikovanou kombináciou. Bolo na záludnom mieste, bránu predtým išla rýchlo, no zasekla sa jej noha a nezmestila sa do ďalšej. „Škoda toho. Chytili ju lyže. Avšak vyskúšala si to pretekové nastavenie. Pôsobila nervóznym dojmom, aj to spomínala, veď sa predsa len vrátila po dvoch rokoch. O niečo lepšie jej to pôjde nabudúce, teraz to bolo akoby na nečisto,“ uviedla Wolnerová exkluzívne pre SITA.

Fotogaléria k článku:

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
10 fotografií v galérii
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina

Čo sa týka prvého kola, a síce zjazdu, tak tam Katarína Šrobová urobila veľkú chybu, ktorá však bola spojená s veľkým tlakom. Súvisel s tým, že „musela“ svoju jazdu dokončiť, aby vôbec Vlhová mohla ísť na štart druhého kola – slalomu. „Škoda veľkej chyby. Mala pasáž, kde šla veľmi dobre. Bolo však očividné, že má rešpekt. Nebyť chyby, tak mohla mať lepší čas. Bola však dobre pripravená na túto zjazdovku,“ priblížila Wolnerová pre SITA.

Slalom v stredu 18. februára

Aké očakávania majú mať Slováci pred slalomom, ktorého by sa mala zúčastniť aj Vlhová? „Ani jej tím nevie, aké majú mať dojmy. My, fanúšikovia, jej môžeme len držať palce a želať, aby jej to vyšlo najlepšie, ako len vie.“

Až osem tímov nedokázalo dokončiť slalom v tímovej kombinácii. Prečo? „Stavba trate rakúskeho trénera bola náročná, najmä tou prvou kombináciou, ktorá bol aj v českom stredisku Špindlerův Mlýn v poslednom slalome pred ZOH. Takisto aj podmienkami – v Cortine je 1 stupeň Celzia, sneh je mäkký a mokrý. Tým pádom sa ťažšie reaguje, preto mali pretekárky problémy,“ myslí si bývalá lyžiarka.

Prekvapivý zvrat

Súťaž tímovej kombinácie prekvapivo patrila Rakúšankám Katharine Huberovej a Ariane Raedlerovej. Striebornú medailu si uchmatli Nemky Emma Aicherová a Kira Weidle-Winkelmannová.

Dvojica Breezy Johnsonová, ktorá získala zlato v zjazde, a Mikaela Shiffrinová, mala našliapnuté nedala na najvyšší stupienok, no až 15. najrýchlejší čas v slalome superhviezdy stačil „až“ na štvrté miesto o 0,06 sekundy za americkými kolegyňami Paulou Moltzanovou a Jacqueline Wilesovou, ktoré získali bronzový cenný kov.

„Boli to papierovo najsilnejšie lyžiarky a favoritky. Breezy má neuveriteľnú formu v rýchlostných disciplínach, Shiffrinová je zase v slalome vražedná. Avšak stačila malá chyba a boli by von,“ doplnila Wolnerová pre agentúru SITA.

Fotogaléria k článku:

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Milan Cortina Olympics Skeleton
APTOPIX Milan Cortina Olympics Cross Country
21 fotografií v galérii
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Viac k osobe: Breezy JohnsonováJana GantnerováMikaela ShiffrinováPetra Vlhová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zjazdové lyžovanie Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk