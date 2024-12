Kavelašviliho inaugurovali za prezidenta Gruzínska. Paródia, skonštatovala odchádzajúca hlava štátu

Bývalý futbalista Michail Kavelašvili bol v nedeľu formálne inaugurovaný za prezidenta Gruzínska, čím sa upevnil vplyv vládnucej strany Gruzínsky sen. Opozícia to označila ako silný úder pre snahy krajiny začleniť sa do Európskej únie a tvrdí, že je to víťazstvo Ruska.

Odchádzajúca prozápadná gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v nedeľu ráno oznámila, že opúšťa svoju rezidenciu v paláci Orbeliani v Tbilisi. Pripojila sa k davu svojich priaznivcov, ktorí sa zhromaždili pred rezidenciou, ale trvala na tom, že je naďalej legitímnou predstaviteľkou krajiny. Kavelašviliho inauguráciu označila za „paródiu“.

Chce byt „prezidentom každého“

Kavelašvili, ktorý bol jediným kandidátom na hlasovacom lístku, poľahky vyhral decembrové hlasovanie vzhľadom na to, že strana Gruzínsky sen ovláda 300-členné kolégium voliteľov. Ten tvoria poslanci parlamentu a lokálni a regionálni predstavitelia. Kolégium v roku 2017 nahradilo priame prezidentské voľby.

Kavelašvili vo svojom nedeľnom prejave sľúbil, že bude „prezidentom každého“, bez ohľadu na to, či ho majú radi alebo nie. Vyzval, aby sa národ za ním zjednotil okolo „zdieľaných hodnôt, princípov vzájomného rešpektu a spoločne budovanej budúcnosti“.