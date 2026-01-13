Katar varuje pred eskaláciou medzi USA a Iránom. Dôsledky by boli katastrofické

Biely dom v pondelok zopakoval, že prezident Donald Trump zvažuje letecké údery, aby zastavil násilné potláčanie demonštrácií.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Iran Protests
Záber z videí natočených medzi 9. a 11. januárom 2026, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, údajne zobrazuje márnicu s desiatkami tiel a trúchliacimi po zásahu bezpečnostných síl na okraji iránskej metropoly Teherán. Foto: UGC via AP
Katar Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Katar

Katar v utorok varoval, že vojenská eskalácia medzi Spojenými štátmi a Iránom by mala pre región vážne následky, po tom, čo Washington pohrozil útokmi v reakcii na tvrdý zásah iránskej vlády proti protestom.

„Vieme, že akákoľvek eskalácia… by mala katastrofálne dôsledky v regióne aj mimo neho, a preto sa jej chceme čo najviac vyhnúť,“ povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí na tlačovej konferencii v Dauhe.

USA zvažujú letecké údery

Masové protesty, ktoré v Iráne trvajú od štvrtka, predstavujú jeden z najväčších testov pre náboženské vedenie krajiny od islamskej revolúcie v roku 1979. Biely dom v pondelok zopakoval, že prezidentDonald Trump zvažuje letecké údery, aby zastavil násilné potláčanie demonštrácií.

Organizácie na ochranu práv hlásia rastúci počet obetí, pričom informácie z krajiny prichádzajú pre dlhodobé vypnutie internetu len postupne.

Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v štátnej televízii reagoval vyhlásením, že Irán by na útok USA odpovedal, a označil americké sily a lodnú dopravu za „legitímne ciele“.

Diplomatické riešenie je stále možné

Washington však zároveň tvrdí, že diplomatické kanály s Iránom zostávajú otvorené, pričom Teherán má v súkromných rozhovoroch s osobitným vyslancom Steveom Witkoffom„úplne iný tón“.

„Stále sme v situácii, keď veríme, že je možné dosiahnuť diplomatické riešenie,“ dodal Ansárí.

Viac k osobe: Donald TrumpMohammad Báker KálíbáfSteve Witkoff
Okruhy tém: Biely dom eskalácia napätia Protesty v Iráne Vojenská intervencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk