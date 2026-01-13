Katar varuje pred eskaláciou medzi USA a Iránom. Dôsledky by boli katastrofické

Katar v utorok varoval, že vojenská eskalácia medzi Spojenými štátmi a Iránom by mala pre región vážne následky, po tom, čo Washington pohrozil útokmi v reakcii na tvrdý zásah iránskej vlády proti protestom.
„Vieme, že akákoľvek eskalácia… by mala katastrofálne dôsledky v regióne aj mimo neho, a preto sa jej chceme čo najviac vyhnúť,“ povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí na tlačovej konferencii v Dauhe.
USA zvažujú letecké údery
Masové protesty, ktoré v Iráne trvajú od štvrtka, predstavujú jeden z najväčších testov pre náboženské vedenie krajiny od islamskej revolúcie v roku 1979. Biely dom v pondelok zopakoval, že prezidentDonald Trump zvažuje letecké údery, aby zastavil násilné potláčanie demonštrácií.
Irán si neželá vojnu, ale je na ňu plne pripravený, vyhlásil minister zahraničných vecí Arákčí
Organizácie na ochranu práv hlásia rastúci počet obetí, pričom informácie z krajiny prichádzajú pre dlhodobé vypnutie internetu len postupne.
Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v štátnej televízii reagoval vyhlásením, že Irán by na útok USA odpovedal, a označil americké sily a lodnú dopravu za „legitímne ciele“.
Diplomatické riešenie je stále možné
Washington však zároveň tvrdí, že diplomatické kanály s Iránom zostávajú otvorené, pričom Teherán má v súkromných rozhovoroch s osobitným vyslancom Steveom Witkoffom„úplne iný tón“.
„Stále sme v situácii, keď veríme, že je možné dosiahnuť diplomatické riešenie,“ dodal Ansárí.